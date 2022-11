Nach Wolfssichtung im Alb-Donau-Kreis: Das raten Förster und Umweltministerium

Der Wolf ist zurück im Alb-Donau-Kreis. Bereits am 20. November wurde eines der Wildtiere im Gemeindegebiet Altheims (Alb) von einer Wildkamera aufgenommen. Welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden und ob die Bewohner der Gemeinde jetzt Angst haben müssen, beantworten das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und ein Förster aus Weilersteußlingen.

„Die Kirche im Dorf lassen“, das ist die Devise von Förster Werner Bierer. Der Weilersteußlinger war Wildtierbeauftragter für den Alb-Donau-Kreis, da er diese Funktion jedoch nicht mehr inne hat, betont er, dass das seine private Meinung zu der Sache ist. „Ich würde jetzt einfach mal abwarten und Ruhe bewahren“, so Bierer. Bislang sei noch nicht klar, ob sich der Wolf für eine längere Dauer im Kreisgebiet aufhalten wird.

In das gleiche Horn stößt auch das baden-württembergische Umweltministerium. „Maßnahmen werden erst ergriffen, wenn der Wolf öfters auftaucht und man ihn individualisieren kann“, erklärt Mareike Schiffko, Pressereferentin des Ministeriums. Erst wenn sich der immer gleiche Wolf über Monate hinweg in einem Gebiet aufhält, könne man sich über Maßnahmen wie ein Wolfspräventionsgebiet Gedanken machen. Wird ein solches Gebiet ausgewiesen, können Nutztierhalter Förderungen für Präventionsmaßnahmen beim Land beantragen.

Wölfe ziehen durch das Land

Dass der Wolf im Alb-Donau-Kreis sesshaft wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Im Alter von 10 bis 22 Monaten verlassen Jungwölfe nämlich ihr Rudel und gehen auf die Suche nach einem eigenen Territorium. „Es kann sein, der ist schon 100 Kilometer weiter“, erklärt Werner Bierer. In der Tat können Wölfe in einer Nacht bis zu 70 Kilometer Strecke zurücklegen. Ob der Altheim-Wolf also aus Bayern, Polen, der Schweiz, Frankreich oder Italien kommt, ist ungewiss. Trotzdem gibt es auch sesshafte Wölfe in Baden-Württemberg. Drei der Wildtiere haben sich im Schwarzwald angesiedelt.

Von dem Wolf gehe aktuell außerdem keine wirkliche Gefahr für die Bewohner Altheims aus. Ein ganz normaler, wilder Wolf, der vom Menschen nicht angefüttert worden ist, sei sehr scheu, sagt Förster Werner Bierer. „Ich gehe davon aus, dass niemand in Altheim Angst zu haben braucht“, so Bierer. Die Scheu des Wolfes vor dem Menschen sei größer als andersherum. Das Ministerium verweist außerdem darauf, dass auch Begegnungen mit Wölfen grundsätzlich keine Gefahr für den Menschen darstellen würden, auch nicht nachts.

Keine Gefahr für den Menschen

Unter Druck setzen sollte man die Tiere trotzdem nicht. „Begegnen Sie den Tieren mit Respekt, halten Sie Abstand, gehen Sie nie auf die Tiere zu und bedrängen Sie diese nicht“, so Pressereferentin Schiffko. Begegnet man einem Wolf, sollen sich Spaziergänger durch lautes Reden, Rufen und in die Hände klatschen bemerkbar machen. Bleibt der Wolf stehen, solle man sich unter lautem Reden entfernen.

Hunde sollten an der Leine geführt werden, da sie vom Wolf als Revier-Eindringling erkannt werden könnten. „Wenn sich der Wolf dennoch dem Hund nähert, sollten Sie langsam rückwärtsgehen, den Wolf durch Rufen und Gestikulieren auf sich aufmerksam machen und gegebenenfalls mit Gegenständen auf ihn werfen“, sagt Schiffko.

Landesregierung steht vor Herausforderung

Dass der Umgang mit dem Wolf in insbesondere zu Konflikten mit der Viehwirtschaft führen kann, ist dem Umweltministerium bewusst. „Nach nationalem und internationalem Recht ist der Wolf eine streng geschützte Art. Zugleich stellt er aber auch eine Bedrohung für Weidetiere in Baden-Württemberg dar“, so Schiffko.

Zusammen mit Vertretern aus Jagd, Landwirtschaft, Naturschutz, Verwaltung und Wissenschaft suche die Landesregierung nach pragmatischen Lösungen für die Herausforderungen, die die Rückkehr des Wolfs mit sich bringe.