„Blechhauf’n“ liefert Blasmusik mit Klamauk

Der „Blechhauf’n“ ist eine siebenköpfige Blechbläsergruppe aus Österreich, die nicht nur erstklassige Musik macht, sondern diese auch mit einer gehörigen Portion des berühmten Oberösterreichirischem Schmäh versetzt. Eingeladen zum Konzert hatte sie der Musikverein Frankenhofen, um sich selbst und seinen Freunden im Jubiläumsjahr zum 70-jährigen Bestehen ein Geschenk zu machen.

„Deschawüh“ haben die sieben Jungs aus Österreich ihr neues Programm betitelt – das soll wohl heißen, dass vieles von dem, was sie bringen, schon mal da gewesen ist, nur wirkt das beim „Blechhauf’n“ eben ganz anders. Eine Tuba oder genauer ein Helikon, zwei Trompeten, ein Horn und drei Posaunen sind ihre Instrumente, die die Musiker glänzend beherrschen. Bigband-Jazz, Marschmusik, Pop, verjazzte Blasmusik ist ihr Programm, und ganz viel Slapstick und Klamauk gehören auch dazu.

Begrüßt haben die Musiker ihre Zuhörer in der fast ausverkauften Lindenhalle wie im Flugzeug. „We are ready to take off“ hieß es. Und los ging es, einer spielte eine hinreißende Melodie, einer blödelte, der dritte las Comics. Tragisch singen können sie so sentimental, dass sich die Zuhörer bogen vor Lachen. Anlässlich des 20-jährigen Bühnenjubiläums hat Christoph Moschberger Bilanz gezogen: 1463 Konzerte haben sie gegeben, sind 797 872 Kilometer gereist, haben unterwegs 366 Kilo Fleisch pro Kopf gegessen und 2926 Liter Bier getrunken.

Nachdem die Anzahl an Blasmusikern im Saal abgefragt war – es war die Hälfte der Zuhörer – führten die Musiker den anderen die Funktion der Speichelklappe vor. Obwohl, so genau hätte man es eigentlich nicht unbedingt wissen wollen.

Bei eigenen Arrangements zeigte der „Blechhauf’n“ sein ganzes Potenzial wie bei dem Fantasiemarsch von Alfred Wieder, immer wieder aufgemischt mit Slapsticks und Klamauk. „I am singing in the rain“ wurde begleitet von Wasserfontänen aus dem Mund eines Musikers. Dann ein gesungenes Tremolo vom Hornisten und immer wieder tolle Soli der einzelnen Instrumente.

Während ihre Kollegen einschläfernde Musik spielen, zeigen die anderen in einer Pantomime, was Musiker nach dem Konzert so machen, und wie sie sich, wie alle erschöpften Menschen. auf die Nachtruhe vorbereiten. Nach einem Musikstoß sind sie wieder hellwach, zeigen pantomimisch morgendliche Verrichtungen, und plötzlich gibt es nach so viel Klamauk wieder Blasmusik allererster Sahne.