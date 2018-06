Blechbläser interpretieren bekannte Melodien neu

Blechbläser, Brass und Oper – diese spannende Mischung präsentiert das Ensemble „10 for Brass“ am Samstag, 16. Juni, in Ehingen. Das Konzert mit dem Motto „Brass meets Opera“ findet in der Lindenhalle statt und beginnt um 20 Uhr. Gespielt werden bekannte Melodien von Mozart bis Gershwin, von Weber bis Piazzolla, die die Musikerinnen und Musiker neu interpretieren. Das Konzert findet im Rahmen des Ehinger Musiksommers statt.

Das mehrfach mit Preisen prämierte Ensemble setzt sich aus Musikerinnen und Musikern aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Zu hören ist es, neben Open-Air-Festivals, auch auf den großen Bühnen, beispielsweise der Philharmonie Berlin, und begeistert seine Zuhörer mit Trompeten, Hörnern, Posaunen und Tuba. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2011 wurde das Ensemble mit einem Stipendium ausgezeichnet und erhielt 2013 den zweiten Preis des Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Hochschulwettbewerbs. Wer sich ebenfalls von den jungen Künstlern in die Welt von Brass und Oper entführen lassen möchte, erhält Informationen zum Konzert bei der Musikschule der Stadt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon 07391/50 35 20. Karten gibt es online unter www.ehingen.de und www.schwäbische.de/tickets.