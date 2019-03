Blasmusik-Kreisverband steht gut da

„Musik schafft Verbindung zu Jung und Alt und ist Treffpunkt für tolle Freundschaften“ und „das Ehrenamt ist eine tragende Säule in unserer Gesellschaft“, so hat es Landrat Heiner Scheffold vor 145 Vertretern aus 65 Musikvereinen bei der Hauptversammlung des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau in Bermaringen ausgedrückt. Der Zuschuss für Wertungsspiele ist dank Scheffold auf 300 Euro pro Wertungsspiel/Verein erhöht worden, wie ebenfalls der generelle Zuschuss für den Kreisverband.

Er freue sich auf ein tolles Musik-jahr und auf das kommende Kreismusikfest in Kirchbierlingen. Der Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Bündnis90/Die Grünen) war begeistert von der ehrenamtlichen Leistungsfähigkeit und dem Engagement jedes einzelnen Blasmusikers für die Gesellschaft im Verbandsgebiet. „Musik verbindet – jeder Musiker ist Teil des ganzen Vereins“, mit diesen Worten beendete Filius sein Grußwort an die Versammlung.

Lobende Worte für Jugendleiterin

Kreisverbandsvorsitzender Matthias Dolpp richtete lobende Worte an die ausscheidende Jugendleiterin Kathrin Beck. Ihr gebühre großer Dank für die sechsjährige Tätigkeit als Jugendleiterin in der Bläserjugend. Die Jugendarbeit durch die Bläserjugend und das Kreisverbandsjugendblasorchester mit einem neuen Organisationsteam seien gut aufgestellt. Am 23. und 24. März haben Jugendkapellen, Jugendgruppen, wie auch Solisten die Möglichkeit, sich anlässlich des Jugendwertungsspiels einer fachkundigen Jury zu stellen. Das Jugendwertungsspiel wird vom Musikverein Altheim/Staig ausgerichtet.

„Es war ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr 2018“, sagte Kreisverbands-Dirigentin Elisabeth Maier. Ein musikalischer Höhepunkt war das Kreismusikfest in Kirchen. Zum Wertungsspiel hatten sich 18 Kapellen angemeldet. Erfreulich war, dass alle Wertungsformen dabei vertreten waren: Konzertmusik, traditionelle Blasmusik, Unterhaltungsmusik und Marschmusik. Die nächsten Kreismusikfeste finden 2020 in Westerheim, 2021 in Bermaringen und 2022 in Blaustein statt. Am 30. und 31. März wird ein Schnupper-Dirigierkurs mit Franco Hänle und Dominik M. Koch angeboten. Um die Wertungsspiele transparenter zu machen, gab es ein Seminar „Jurieren für Musiker und Dirigenten“ mit den Dozenten Bernd Biffar und Bruno Seitz. Die Seminarteilnehmer durften eigens Stücke bewerten und sich so in die Rolle eines Wertungsrichters versetzen. Eine weitere Fortbildung für Dirigenten ist mit Hermann Pallhuber geplant.

Neue Beisitzer

Jugendleiterin Kathrin Beck informierte die Versammlung über die Wahlen vom Vormittag. Es konnten Annika Schick (MV Regglisweiler) und Jochen Werner (MV Oberdischingen) als neue Beisitzer gewonnen werden. Neuer stellvertretender Jugendeiter ist Alexander Schrade. Nachdem sich Kathrin Beck nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl stellt, wurde Julia Schaible, MV Ringingen, als ihre Nachfolgerin gewählt. Julia Schaible berichtete, dass die Jugendwertungsspiele für die nächsten drei Jahre vergeben werden konnten. So finden diese 2020 in Rottenacker, 2021 in Allmendingen und 2022 in Öpfingen statt. Das Kreisverbandsjugendblasorchester (KVJBO) präsentierte sich mit einer neuen Geschäftsführung. Natalie Ott bedankte sich bei allen Vereinen für die Entsendung der musikalischen Talente ins KVJBO. Derzeit besteht das Auswahlorchester aus 65 Musikern. Highlights für 2019, anlässlich des 20-jährigen Bestehens, ist eine CD-Aufnahme sowie das Konzert am 17. Oktober in Ehingen zusammen mit einem Ehemaligen-Orchester des KVJBO.

Das Kreisseniorenorchester, vertreten durch Uli Müller, hatte sechs Auftritte und 13 Proben. Alle Musiker, die 50 Jahre alt sind oder 40 Jahre musizierten, sind beim Kreisseniorenorchester willkommen.

Der Vizepräsident des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, Karl Glöckler, berichtet über das geplante Musikzentrum in Plochingen. Der Bau hat begonnen und die Vergabe der Rohbauarbeiten erfolgt Anfang April. Die Gesamtkosten des Projektes liegen derzeit bei rund 22 Millionen Euro.

Lehrgangsmaßnahmen werden unterstützt

Die Stiftung Blasmusikjugend unterstützte Lehrgangsmaßnahmen. Beim Jugendwertungsspiel wurden an die „besten Teilnehmer“ Bildungsgutscheine ausgegeben. In den Stiftungsvorstand wurde für den ausscheidenden Gerhard Häußler als Beiratsmitglied Wolfgang Schlenk vom MV Bermaringen neu gewählt.Rupert Braig, Bezirksvertreter West, hat sich nach über 20 Jahren nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Zum Nachfolger wählten die Vereine Hubert Stoll. Die Position des stellvertretenden Bezirksvertreters West konnte mit Wolfgang Seitz, MV Öpfingen, neu besetzt werden. Die stellvertretende Bezirksvertreterin Verena Griesinger wurde für den Bezirk Nord wiedergewählt. Ebenfalls zur Wahl standen der stellvertretende Kreisverbandsdirigent Volker Frank, Geschäftsführerin Marianne Glöckler und Kassenprüfer Axel von Bank und Sigmar Gnannt. Alle zur Wahl stehenden Kandidaten wurden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

Für die langjährige und hervorragende Tätigkeit zur Förderung der Musik wurde Rupert Braig mit der Ehrenmedaille in Gold des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt.