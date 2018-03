„Blamasch“ spielt um den Titel

„Alkoholfreies Bier“ – so lautet der Song, mit dem sich die Band „Blamasch“ rund um den Ehinger Frank Zeisel bis in die Endrunde des SWR-Wettberwerbs „Närrischer Ohrwurm“ gesungen hat. 48 Bands haben an dem Wettbewerb des Fernsehsenders teilgenommen, zwölf, darunter „Blamasch“, werden am Sonntag, 11. Februar, live im SWR-Fernsehen um den Titel spielen.

„Wir haben nur Lieder auf schwäbisch“, sagt Schlagzeuger Frank Zeisel, der sich in der Region als DJ Frankyboy bereits seit Jahren einen Namen gemacht hat. Seit dem Jahr 2016 gibt es nun die schwäbische Band „Blamasch“. „Als meine Tochter Lena zur Welt gekommen ist, haben wir die Band gegründet“, sagt Zeisel, der zusammen mit seinen Bandkumpels die Kölschrocker „BAP“ als großes Vorbild nennt. „Was die in ihrem Dialekt machen, machen wir eben auf Schwäbisch“, sagt Zeisel. Mittlerweile kann die Band auf ein Repertoire an 38 schwäbischen Songs zurückgreifen, alle Lieder sind in Zusammenarbeit der Musiker entstanden.

Finale am 11. Februar

Titel wie „Spätzleshobel“, „Domm wia d’Fluiga“ oder „Klopf I an dia Diar“ nennt die Band ihr eigen. Ihr Song „Alkoholfreies Bier“, mit dem die Jungs nun in die SWR-Endrunde gekommen sind, hat natürlich seine eigene Geschichte. „Unser Bassist Winni Stuer war in Reha. Und aus der Reha hat er dann den Text für den Song mitgebracht, weil ihm dort wohl langweilig war“, sagt Zeisel. Mit dem fertigen Text haben sich die Musiker dann zusammengesetzt und die Musik dazu kompiniert. „Dann haben wir den Song auf CD eingespielt und ihn beim SWR abgegeben. Eine Jury hat sich die CD dann angehört und plötzlich waren wir in der Endrunde und dürfen nun live im Fernsehen auftreten“, erklärt Zeisel. Das Finale am Fasnetssonntag findet in Singen/Hohentwiel in der dortigen Halle statt, zwischen 16 und 18 Uhr wird der „Närrische Ohrwurm“ live im SWR-Fernsehen übertragen. Zur Band „Blamasch“ gehören der Ehinger Frank Zeisel (Schlagzeug), Michael Maiser (Böttingen, Gitarre), Roland Mendle (Leipheim, Akkordeon, Gitarre) und Winni Stüer (Vöhringen, Bass).

Der „Närrische Ohrwurm“ mit dem Band-Finale wird am Sonntag, 11. Februar, von 16 bis 18 Uhr im SWR übertragen. Die Zuschauer können telefonisch abstimmen.