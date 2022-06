Bläserjugend macht Ausflug nach Österreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bläserjugend des Musikvereins Kirchbierlingen unternahm über das verlängerte Feiertagswochenende ihren mehrtägigen Ausflug nach Nesselwängle im Tannheimer Tal in Tirol. Bei gemeinsamen Unterhaltungsspielen im Haus „Haldensee“, einer Bergwanderung, einer Hüttenrallye sowie verschiedenen Mutproben im dortigen Kletterwald vergingen die Tage viel zu schnell. Am Samstagnachmittag trafen alle wieder wohlbehalten in der Heimat ein.