Bläserjugend des MV Kirchbierlingen spielt an Heilig Abend

Mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist das Weihnachtsliederspielen der Bläserjugend des Musikvereins Kirchbierlingen, das bereits seit 1995 jedes Jahr an Heilig Abend in den Pfarreiortschaften mit Herbertshofen und Dintenhofen stattfindet. Nachdem das Weihnachtsliederspielen drei Jahre aufgrund des schlechten Wetters beziehungsweise der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, freuten sich dieses Jahr alle wieder auf das gemeinsame Musizieren an Heilig Abend.

Erste Station war das Hospiz St. Martinus in Kirchbierlingen, um hier die Gäste und Mitarbeiter mit allbekannten weihnachtlichen Weisen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Anschließend teilten sich die Jugendlichen in zwei Gruppen auf und erfreuten die Einwohner der Pfarrei mit Herbertshofen und Dintenhofen mit ihren Weisen.

Bedanken möchten sich die Jungmusiker für die zahlreichen Zuhörerscharen an allen Stationen. Ein besonderer Dank geht an die Familien, die jedes Jahr eine Verpflegung mit Glühwein, Punsch und Lebkuchen den Zuhörern und Jungmusikern anbieten. Der gesamte Musikverein Kirchbierlingen wünscht allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023.