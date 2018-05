Bläserjugend erlebt spannende Klausurtagung

Die Bläserjugend des Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau ist über das vergangene Wochenende auf einer Klausurtagung gewesen. In einem Tagungszentrum in Leutkirch trafen sich die neun jungen Erwachsene, um gemeinsam über die anfallenden Aufgaben zu diskutieren. Die Bläserjugend ist das Jugendgremium des Blasmusikkreisverbandes Ulm/Alb-Donau. Zu den Hauptaufgaben dieses Gremiums gehört die Organisation und Vorbereitung verschiedener Leistungsprüfungen für die Jungmusiker der Musikvereine im Kreisverband wie etwa D1, D2 oder D3. Zudem richtet die Bläserjugend jährlich gemeinsam mit einem Musikverein ein Wertungsspiel für die Jungmusiker aus, bei dem diese einen musikalischen Vortrag von einer Fachjury bewerten lassen und so erste Bühnenerfahrung sammeln.

All diese Events waren auf der Tagesordnung bei der abgehaltenen Klausurtagung. Am Samstag sammelten die Mitglieder der Bläserjugend in kleinen Gruppen wichtige Aufgaben in der Vorbereitung, erstellten Unterlagen für einen reibungslosen Ablauf und diskutierten gemeinsam über Verbesserungen. Am Ende des Tages waren zwar alle erschöpft, aber auch zufrieden mit dem Ergebnis.

Der Sonntag wurde dann für die Gemeinschaft genutzt. Gemeinsam machten sich die neun Musiker auf den Weg nach Gospolshofen in die Käserei Vogler.

Dort wurden sie vom Besitzer durch die Käserei geführt und erfuhren, wie aus der Kuhmilch der umliegenden Gemeinden guter Emmentalerkäse wird. Mit einem gemeinsamen Kässpätzle-Essen in der anliegenden Sennerhütte ließen die Mitglieder der Bläserjugend die Klausurtagung und das gemeinsame Wochenende ausklingen.