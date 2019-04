Bitterer 1:0-Sieg für Ehingen-Süd

In der Fußball-Verbandsliga hat der SSV Ehingen-Süd am Samstag zwar in Sindelfingen mit 1:0 gewonnen, musste den Sieg aber teuer bezahlen. Denn kurz vor der Halbzeit zog sich Süds Abwehrchef Jan Deiss einen Mittelfußbruch zu.

1:0 gewonnen, nach unruhigen Wochen einen wichtigen Sieg gelandet und das alles auch noch vor dem Superderby am Dienstagabend gegen die Olympia in Laupheim. Eigentlich könnte die Fußballwelt des SSV Ehingen-Süd in Ordnung sein. Wäre da nicht die Tatsache, dass sich Jan Deiss in einer Szene kurz vor dem Halbzeitpfiff den Mittelfuß gebrochen hat. „Das ist natürlich das Saisonaus für Jan“, sagt Süd-Trainer Michael Bochtler, der ein „irres Fußballspiel“ in Sindlefingen gesehen hat. Denn beide Mannschaften hatten Chancen, die eigentlich für mehrere Spiele noch zu viel wären. „Wir hatten bei dem Spiel zwei Unglücksraben. Zum einen bei uns Hannes Pöschl und bei Sindelfingen Oliver Klotzmann“, sagte Bochtler.

Los ging es bereits nach fünf Minuten, als Pöschl einen 1:1-Situation mit dem Sindelfinger Schlussmann David Kocyba hatte und laut Bochtler dann „zu zögerlich“ agierte. „In dieser Phase waren wir sehr gut im Spiel und haben uns auch sehr viele Chancen ausgearbeitet“, erklärt Bochtler, der mit dem Auftritt seiner Jungs in Sindelfingen nicht unzufrieden gewesen ist. „Allerdings hatten wir nach rund 25 Minuten einen kleinen Bruch in unserem Spiel, weil sich wegen der vielen vergebenen Chancen, die wir hatten, Unzufriedenheit breit machte“, so Bochtler. Doch auch Sindelfingen kam zu zahlreichen Möglichkeiten, die meist vom sehr gut aufgelegten Süd-Schlussmann Benjamin Gralla scheiterten.

Auch nach dem Wechsel schenkten sich beide Offensivreihen nichts, Chancen über Chancen sahen die Zuschauer – aber keine Tore. Das änderte sich dann in der 56. Minute, als Süds Filip Sapina das 1:0 erzielte. „Der Treffer war überreif“, so Bochtler. Doch nach dem Tor kamen die Sindelfinger auf, investierten etwas mehr als die Kirchbierlinger – doch die Chancenverwertung der Gastgeber war ähnlich grausam, wie die der Gäste. „Es war sicher kein verdienter Sieg für uns. Aber wir haben uns den Sieg verdient, weil wir gekämpft haben und den Sieg unbedingt wollten“, gab sich Bochtler nach der Partie schon fast philosophisch. Nun wartet am Dienstag um 18.30 Uhr die Olympia aus Laupheim auf den SSV Ehingen-Süd.