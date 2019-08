Bisher bester Saisonstart des aufmerksamen SSV

Im dritten Jahr spielt der SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga und hat gerade den besten Start hingelegt. Zehn Punkte holte die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler aus ihren ersten vier Spielen – in der Premierensaison 2017/18 waren es sieben, 2018/19 dann sechs. Das war schon damals ein sehr ordentlicher Beginn, doch die Marken der vergangenen beiden Jahre wurden nun überboten.

Die Ausbeute hätte auch niedriger sein können, in den Auswärtsspielen in Essingen (1:0) und Berg (2:2) war auch Glück dabei, Sieg- oder das Ausgleichstor fielen erst spät, in Berg sogar erst in der Nachspielzeit. Auch in den beiden Heimspielen gegen Heiningen (3:2) und zuletzt Normannia Gmünd (3:1) gab es kritische Phasen, doch glücklich waren diese Erfolge nicht. „Wir haben als Kollektiv funktioniert“, sagte Trainer Bochtler nach der Partie gegen den Oberliga-Absteiger Gmünd. Seine Spieler scheuten die Zweikämpfe nicht, liefen trotz schweißtreibender Temperaturen viel. „Wir waren immer da“, lobte Bochtler, dem einmal mehr die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft gefiel. „Das zieht sich momentan durch: Es ist sehr aufmerksam, wie wir verteidigen. Ich hoffe, es bleibt so.“

Viele große Chancen des Gegners haben die Kirchbierlinger auch gegen Gmünd nicht zugelassen – der einzige Treffer der Gäste fiel in der Nachspielzeit, als die Partie entschieden war. Auf der anderen Seite bleibt der SSV selten ohne eigenen Torerfolg und das unabhängig davon, wie viele Chancen sich die Mannschaft herausspielt: In der ersten Halbzeit gegen Gmünd hatte Süd wenige Möglichkeiten und traf zweimal, in der zweiten Halbzeit waren es viele, doch es sprang nur noch ein weiteres Tor heraus. Auffällig: Viele der hochkarätigen Chancen ergaben sich durch präzise Pässe in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr, deren Abseitsfalle nicht zuschnappte.

Das 2:0 leitete Kevin Ruiz ein, Filip Sapina setzte den Angriff ebenso gekonnt fort wie am Ende Torschütze Semir Telalovic. Telalovic hatte gut eine halbe Stunde zuvor bereits das 1:0 erzielt – es waren die ersten beiden Treffer für den jungen Offensivspieler, der im Auftaktspiel in Essingen urlaubsbedingt noch gefehlt hatte und gegen Gmünd zum zweiten Mal in der Startelf stand. In der zweiten Halbzeit hatte Telalovic noch eine gute Chance, die er aber vergab, eine weitere Gelegenheit machte ein Gmünder bereits im Ansatz zunichte. Er war auf dem Weg zum Tor, als ihn ein Gegenspieler niederstreckte – der Ellenbogen im Gesicht blieb aber ungeahndet, was weder für den getroffenen Stürmer (Telalovic: „Das war ein Foul“) noch für seinen Trainer, in dessen unmittelbarer Nähe sich die Szene abgespielt hatte, nachvollziehbar war.

Michael Bochtler war – ebenso wie Gmünds Coach Holger Traub – einige Male unzufrieden mit Entscheidungen des Unparteiischen, was Bochtler in der Schlussphase eine Gelbe Karte bescherte. Eine Premiere für den Süd-Trainer, nach den Regeländerungen dürfen die Schiedsrichter auch Team-Offiziellen „bei unsportlichem Betragen“, wie es beim Württembergischen Fußballverband (WFV) heißt, Gelb zeigen. Konsequenzen wie in der Bundesliga und der Zweiten Liga, in denen ein Trainer nach vier Verwarnungen für ein Spiel gesperrt wird, hat man in den Amateurligen nicht zu befürchten.

Gut da steht in der Verbandsliga auch der FC Wangen mit sieben Punkten aus drei Spielen; die Allgäuer könnten wie Süd, Hollenbach und Backnang nach vier Spielen auch auf zehn Zähler kommen. „Kompliment an meine Mannen für sieben Punkte aus drei Spielen“, sagte FCW-Trainer Adrian Philipp nach dem 2:1 gegen Neckarrems. Er räumte aber ein, dass „am Ende die glücklichere Mannschaft gewonnen hat“. Ärgerlich für VfB-Coach Markus Koch. „Wir waren auf dem Weg, das Spiel zu drehen, aber eine Unachtsamkeit kostet uns am Ende zumindest einen Punkt.“ Er bezog sich auf die 85. Minute, als die Neckarremser defensiv patzten und Wangens Okan Housein zum 2:1 abstaubte.

Anders als Ehingen-Süd und Wangen hat Aufsteiger TSV Berg eine magere Woche hinter sich – nicht was die Leistung der Mannschaft angeht, da war Trainer Oliver Ofentausek schon gegen Hollenbach (2:6) und Süd (2:2) einverstanden und erst recht am vergangenen Wochenende gegen Sindelfingen (1:2). Allein die Ausbeute war dürftig, nach dem Saisonauftaktsieg rutschte der TSV damit Platz für Platz nach unten. „Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, an uns zu zweifeln“, sagte Ofentausek. „Mega zufrieden“ sei er mit dem Auftritt seines Teams in Sindelfingen gewesen. Ausgeklammert die beiden Szenen in der ersten Halbzeit, in denen VfL-Torjäger Oliver Glotzmann nach Patzern von Berg traf. „In der Verbandsliga wird eben jeder Fehler bestraft.“ Bitter für den Aufsteiger war auch die Rote Karte für Maschkour Gbadamassi kurz vor der Pause. Trotz Unterzahl steckte Berg nicht zurück und erzielte sogar noch den Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht.

In der Landesliga IV scheint Olympia Laupheim in die Spur zu kommen. Nach dem 4:0 gegen Biberach gewann der Verbandsliga-Absteiger auch das zweite Derby in Folge in Mietingen klar und souverän. 2:0 hieß es bereits nach zwölf Minuten, 3:0 zur Halbzeit und dabei blieb es auch. „Es war ein verdienter Sieg, trotzdem wissen wir, dass noch viel Arbeit vor uns liegt“, sagte Trainer Hubertus Fundel. „Es ist noch Luft nach oben.“

Noch mehr Luft nach oben ist beim FV Biberach, der wie in der Vorsaison vorne mitmischen will. Nun aber verlor die Mannschaft von Spielertrainer und Ex-Profi Florian Treske ihr zweites Derby in Folge, 1:3 endete das Heimspiel gegen Aufsteiger Bad Schussenried. „Spielerisch war unser Auftritt in Ordnung, aber es fehlte der letzte Punch“, sagte Treske. Den hatte Schussenried auch ohne den nach einer Roten Karte gesperrte Felix Bonelli. „Für uns ist die Erkenntnis wichtig, dass wir auch ohne unseren Toptorjäger Tore machen können“, sagte der Schussenrieder Coach Daniel Amann. (aw)