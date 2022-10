Binokelturnier des SSV Ehingen-Süd

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 8. Oktober konnte der SSV Ehingen-Süd nach zweijähriger Unterbrechung wieder ein Preis-Binokelturnier in der Sporthalle in Kirchbierlingen stattfinden lassen. Um 19.30 Uhr startete das Turnier mit knapp 250 motivierten Spielerinnen und Spielern jeglicher Altersklasse.

Es war schön zu sehen, dass einige Teilnehmer sich von weit her, wie zum Beispiel Tuttlingen oder Esslingen, auf den Weg zu uns gemacht hatten, um an unserem Turiner teilzunehmen.

Die Spieler wurden hervorragend von unserem Küchen- und Bewirtungsteam versorgt.

Nach drei spannenden Spielrunden konnte sich Karl-Heinz Kohn mit 10 620 Punkten den 1. Platz erkämpfen, dicht gefolgt von der 2. Maria Laun mit 10 600 Punkten. Der Spieler auf dem 3. Platz erreichte 10 490 Punkte. Neben Geldpreisen wurden auch tolle Sachpreise wie z.B. eine Schleifmaschine, ein Fondue-Set oder auch ein automatischer Eiskratzer verliehen, sodass rund 100 Preise zur Verfügung standen.

Wir danken hierzu nochmals recht herzlich unseren Sponsoren und unseren fleißigen Helfern rund um das Turnier. So konnten sich die Gäste zufrieden zu später Stunde auf den Heimweg machen.

Ein Termin jagt den Nächsten: Noch bis Sonntagabend, den 16. Oktober heißen wir Sie in unserem Sportheim zu unserer traditionellen Metzelsuppe herzlich willkommen. Neben gutem Essen und Trinken bieten wir tolle Unterhaltung durch erstklassige Fußballspiele unserer Mannschaften. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für genauere Einzelheiten besuchen Sie unsere Website unter: www.ssv-ehingen-sued.de.

Am Samstagabend, den 5. November findet unsere Parish Beatz Night mit aktuellen Partyhits und leckeren Cocktails in der Sporthalle in Kirchbierlingen statt.