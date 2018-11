Bildervortrag weckt schöne Erinnerungen

Die Senioren des öffentlichen Dienstes vom Ortsverband Ehingen haben sich kürzlich im Gasthaus Schwanen getroffen. Erich Merz und Reinhard Drost präsentierten einen Bildervortrag über eine mehrtägige Reise des Seniorenverbandes nach Bautzen im Frühjahr dieses Jahres. Der Vortrag weckte viele Erinnerungen.

Anhand einer Landkarte erläuterte Erich Merz die Stationen der etwa 600 Kilometer weiten Busreise von Ehingen nach Bautzen. Nach ungefähr der Hälfte der Strecke war das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Himmelkron mit der Marienkirche, einer evangelisch-lutherischen Pfarrkirche an der A9 zwischen Bayreuth und Hof, erreicht. Die Kirche war bis zur Reformation Stiftskirche des Klosters Himmelkron. Bei den Kirchenbildern wies Merz auf eine Besonderheit hin, die man in der eigenen Heimat kaum findet, den sogenannten Kanzelaltar – das bedeutet, dass sich die Kanzel direkt über dem Altar befindet. Heute sind im Kloster und auf dem umliegenden Gelände ein Wohnheim, eine Tagesstätte und eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung untergebracht.

Stadtführung in Bautzen

Weiter ging es für die Gruppe über Chemnitz, Zwickau und Dresden nach Bautzen, wo das Hotel gebucht war. Am nächsten Tag ging es, mit einer sehr kundigen Führerin, in das Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien, in die Zittauer Berge – mit einer beeindruckenden Stadtführung in Zittau–, zur Hochzeitskirche im Kurort Oybin, vorbei an den typischen Umgebindehäusern und den imposanten Sandsteinfelsen. Zurück in Bautzen war eine Stadtführung angesagt. Die Bilder im Vortrag von Bautzen mit den wunderschönen Häuserfronten weckten nochmals die Erinnerungen an diese schöne Reise.

Am folgenden Tag der Reise konnte man einen Eindruck vom geplanten und teilweise realisierten Erholungsgebiet „Landschaftspark Bärwalder See“ gewinnen. Das Braunkohlekraftwerk Boxberg mit seinen fünf rauchenden Kühltürmen im Hintergrund dieses Erholungsgebietes wirkte für einige Teilnehmer doch recht bedrohlich. Als nächstes Ziel wurde in Weißwasser der 32 Meter hohe Vattenfall-Aussichtsturm am Tagebau Nochten, der als „Turm am Schweren Berg“ bezeichnet wird, angesteuert.

Unterwegs zu einem staatenübergreifenden Weltkulturerbe

Weiter folgte die Ehinger Gruppe auf ihrem Ausflug den Spuren von Fürst Pückler nach Bad Muskau in den Fürst-Pückler-Park, der eine der wenigen staatenübergreifenden (Polen und Deutschland) Weltkulturerbestätten ist. Beeindruckende Schloss-und Landschaftsbilder im Vortrag und die „blaue Brücke“ weckten für viele Teilnehmer schöne Erinnerungen an diese Führung durch den Park.

Nach einer Kaffeepause mit Original „Fürst-Pückler-Eis“ in Bad Muskau wurde die Rückfahrt nach Bautzen angetreten. Am nächsten Tag wurde die Oberlausitz angesteuert. Hier, bei den Sorben in Panschwitz-Kuckau, wurde das Zisterzienserinnenkloster St. Marienstern besichtigt, das für die katholischen Christen der Gegend ein wichtiges, kulturell-religiöses Zentrum ist. Die Führerin gab einen geschichtlichen Überblick über die Abtei, die zu den wenigen Klöstern gehört, die seit ihrer Gründung im Jahr 1248 ohne Unterbrechung bestehen. Mit beeindruckenden Bildern des Komplexes und der Kirche wurde die Reise fortgesetzt. Die Krabatmühle und der Krabat, bekannt aus den Geschichten von Ottfried Preußler, durfte als weiterer Besichtigungspunkt nicht fehlen.

Im Ort Schleife, in dem noch heute der Schleifer Dialekt, ein Übergangsdialekt zwischen Ober- und Niedersorbisch, gesprochen wird, wurde die Gruppe im sorbischen Museum mit Brot und Salz begrüßt. In sorbischer Tracht wurden die Senioren über die heute noch praktizierten Sitten und Gebräuche der Sorben informiert. Mit einem Eintrag in das Gästebuch und einem Gruppenfoto verabschiedete man sich von den Sorben.

Zwischenhalt in Bayreuth

Schon war der Tag für die Heimreise gekommen. Für die Hälfte der Strecke nach Ehingen war von Uli Köpf, der die Reise in Zusammenarbeit mit der Firma Bottenschein organisiert hatte, ein Zwischenhalt mit Mittagessen in der Eremitage Bayreuth vorgesehen.

Nach dem Vortrag, der viele Erinnerungen weckte, wurde m Vorgriff auf die Veröffentlichung des Programms für das Jahr 2019 der Zeitraum 7. bis 11. Mai für die nächste mehrtägige Reise nach Südthüringen-Nordfranken bekanntgegeben.