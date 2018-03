Bildervortrag über die Schönheiten des Gardasees

Für den Februartreff des Seniorenverbands öffentlicher Dienst hatten Erich Merz und Reinhard Drost eine Auswahl ihrer Bilder der letztjährigen Reise an den Gardasee zu einer Bildershow zusammengestellt und ließen die einzelnen Stationen Revue passieren. Die Anreise ging über Brixen zum Quartier nach Bardolino.

In Brixen war Aufenthalt für eine Besichtigung der Altstadt, des Doms und des berühmten Kreuzgangs eingeplant. Die Bilder des Innneren des Doms – mit den Deckengemälden vom berühmten Tiroler Barockmaler Paul Troger und die Bilder des Domkreuzganges, der mit seinen 15 bemalten Arkaden zu den bedeutendsten Kunstdenkmälern Südtirols zählt – beeindruckten aufs Neue.

Gardasee ohne Verona geht gar nicht, so war am zweiten Tag unter kundiger Führung ein Stadtrundgang angesagt, bei der die Arena und der berühmte Balkon der Julia nicht fehlen durften. Merz wies darauf hin, dass Shakespeare nie in Verona war und dass die Erinnerungsstätten von Romeo und Julia lediglich für den Tourismus konzipiert wurden.

In einer alten Reismühle mit herrlichem Garten wurde ein italienisches Risotto-Mittagessen eingenommen, bevor es über Borghetto (Mitglied in der Vereinigung der schönsten Orte Italiens) in den Landschaftspark Sigurta ging, in dem sich das ganze Jahr tausende Blumen in ihrer Blütenpracht abwechseln. Dieser Park hat im März und April, nach dem holländischen Keukenhof, die zweitgrößte Tulpenblüte in Europa.

Am dritten Tag wurde Malcesine mit seiner Skaligerburg besichtigt, bevor, hoch über Riva in einer alten Taverna, ein aus dieser Gegend stammendes Gericht, das „Carne Salada“ (Salzfleisch) vorzüglich mundete.

Gestärkt ging es weiter nach Trient, dessen historische Bedeutung vor allem im Konzil von Trient begründet ist, das von 1545 bis 1563 stattfand und Ausgangspunkt der Gegenreformation war.

Der Domplatz mit der Kathedrale San Vigilio, in der die Sitzungen des Konzils stattfanden, der Palazzo Pretorio, der Neptunbrunnen. und verschiedene Palazzi und Häuserfronten im Zentrum konnten besichtigt werden, bevor es, nach dem Besuch einer Grappabrennerei, an die Rückkehr nach Bardolino ging.

Am nächsten Tag war der schöne Süden angesagt, aber das Wetter ließ zu wünschen übrig, so dass der Regenschirm ein treuer Begleiter wurde. In einer Ölmühle konnten die Teilnehmer verschiedene Olivenöle verkosten und bekamen Einblick in die technische Entwicklung der Herstellung. Auf einem Weingut in der Nähe von Garda wurden verschiedene Rot- und Weißweine aus der Gegend probiert.