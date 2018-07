Bilanz Kreisligen B1 und B2: Titelanwärter zeichnen sich früh ab

Schon zur Winterpause hat es sich abgezeichnet, am Ende der Verbandsrunde wurde es zur Klarheit: Die ersten zwei der Fußball-Kreisligen B1 und B2 machten jeweils die Meisterschaft unter sich aus. Die SZ blickt auf die vergangene Saison zurück.

Kreisliga B1

Die SF Donaurieden wurden zwar vor Beginn der Runde nicht als Favorit gehandelt, doch haben sie vor allem aufgrund ihrer Auswärtsstärke am Ende Platz eins belegt und kehren nach längerer Pause in die Kreisliga A zurück.

Beim TSV Rißtissen hatte man sich den Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt. Mit 62 Punkten aus 26 Spielen schaffte der TSV den zweiten Tabellenplatz und über Aufstiegsspiel und Relegation dann auch den Aufstieg.

Nachgelassen hat die SG Dettingen, die in der Winterpause noch mit dem TSV Rißtissen gleichauf lag, am Ende aber nur Sechster wurde.

Aufgrund der Heimschwäche hat der TSV Allmendingen erneut sein Ziel verpasst. Auch der FC Schmiechtal dürfte mit dem fünften Tabellenplatz nicht ganz zufrieden gewesen sein.

Trotz 30 Punkten in der Rückrunde wurde die SG Ersingen am Ende nur Dritter. Mit Spielertrainer Marco Di Martino haben die Ersinger jedoch eine erstaunlich starke Serie hingelegt.

Während der SV Niederhofen gegenüber der Vorsaison sich verbessert zeigte – auch dank der Unterstützung von Christian Sameisla, der sich nach seinem Engagement in Uttenweiler und vor dem in Achstetten beim SVN fit hielt – und mit Trainer Steffen Maier zum Teil überraschende Siege errang, konnte die Verbandsliga-Reserve des SSV Ehingen-Süd die Erwartungen nicht erfüllen. Auch vom SV Granheim hatte man mehr als Platz elf erwartet. Die Älbler holten nach der Winterpause nur noch acht Punkte.

Die übrigen Mannschaften belegten Plätze in der zweiten Tabellenhälfte. Dabei konnten die SG Altheim II und der BSV Ennahofen nicht richtig Fuß fassen. Ennahofen schloss die Runde ohne Sieg und mit vier Unentschieden in 26 Spielen als Schlusslicht ab – und verabschiedet sich aus dem aktiven Spielbetrieb der B1 aus. Wie der Bezirksvorstand bestätigte, schließt sich der BSV mit der Reserve des TSV Allmendingen zusammen. Angedacht war ursprünglich auch ein Zusammengehen mit dem SV Granheim, doch dieser Plan zerschlug sich.

Die Auf- und Ausstiege – auch der FV Schelklingen-Hausen II (Drittletzter der vergangenen Runde) stellt kein Team mehr in der B1, sondern spielt nächste Saison als Kreisliga-A-Reserve – verringert sich die Zahl der Mannschaften in der Saison 2018/19. Dies betrifft aber nicht nur die B1, in der kommenden Saison spielen in allen vier Kreisligen B des Bezirks Donau nur noch jeweils zwölf Mannschaften.

Kreisliga B2

Gespannt war man vor der Saison, wie sich die neugebildete SGM Daugendorf/Zwiefalten präsentieren würde. Trainer Fabian Lorinser ist es gelungen, aus zwei Kadern ein sehr erfolgreiches Team zu formen, das gleich im ersten Jahr nach der Fusion die Erwartungen erfüllte und Meister wurde.

Der SSV Emerkingen hatte sich mit Trainer Harald Hummel den direkten Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt. Der zweite Tabellenplatz zur Winterpause wurde auch ins Ziel gerettet. Doch in der Qualifikation zur Relegation scheiterte der SSV am Kreisliga-B1-Zweiten und späteren Aufsteiger TSV Rißtissen.

In der Winterpause lag der SV Unterstadion auf dem dritten Tabellenplatz mit nur drei Punkten Rückstand auf den Zweiten SSV Emerkingen. Doch im Frühjahr 2018 wurde der Abstand größer und am Ende stand nur Platz vier hinter dem SV Uttenweiler II.

Mit dem neuen Spielertrainer Dennis Gogeißl hat der SV Herbertshofen den respektablen sechsten Tabellenplatz erreicht. Nur mit einem Punkt weniger wurde der FC Marchtal Siebter und fiel nach der Winterpause um einen Platz zurück.

Bemerkenswert war der Aufschwung des SC Lauterach nach der Winterpause. Zunächst war Lauterach mit nur neun Punkten Tabellenzwölfter. Im Frühjahr 2018 kamen dann noch 26 Punkte dazu, was am Ende Platz acht einbrachte.

Zur Halbzeit noch Siebter, setzte die SG Dettingen II diese Erfolgsserie in der Rückrunde nicht fort. Dennoch ist das Abschneiden der Dettinger sehr bemerkenswert, schließlich sind 31 errungene Punkte ein stolzes Ergebnis.

Die TSG Rottenacker II (11. Platz) und der VfL Munderkingen II (13) ziehen sich zur kommenden Saison aus dem Spielbetrieb in der Kreisliga B zurück. Damit verringert sich auch die Zahl der Teams in der B2.