Biker stürzt in der Kurve

Mit leichten Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei Ehingen einen Unfall überstanden. Der 24-Jährige war laut Polizei gegen 11.15 Uhr von Altbierlingen in Richtung Griesingen unterwegs. In einer Linkskurve kam das Motorrad versehentlich zu weit nach rechts und von der Straße ab. Der Biker stürzte.

Der Schaden am Motorrad beträgt rund 8000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Motorradfahrer seien in besonderer Weise gefordert, auf Verkehrsraum und Verkehrsabläufe aufmerksam zu achten, rät die Polizei.