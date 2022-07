Bierkulturstadt präsentiert sich auf dem Ulrichsfest

„Auf geht’s nach Berg zum Ulrichsfest!“ – das gilt in diesem Jahr auch für das Stadtmarketing- und Tourismusteam der Stadt Ehingen. Wie die Beschäftigten der Abteilung melden, kam die Einladung der Berg Brauerei vor wenigen Wochen, sich mit einem Infostand auf dem Land- und Handwerkermarkt zu präsentieren bei der neuen Sachgebietsleitung Rabea Christ gut an, .

„In unserer Stadt bewegt sich derzeit sehr viel im Bereich Tourismus, der Wirtschaftszweig gewinnt stetig an Bedeutung“, betont Rabea Christ per Pressemitteilung. „Die Sichtbarkeit unseres vielfältigen und außergewöhnlichen Angebotes ist ein wichtiger Baustein in diesem Prozess. Das Ulrichsfest bietet uns mit seiner überregionalen Bedeutung und Beliebtheit eine spannende Plattform.“