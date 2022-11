Bierkulturstadt Ehingen duelliert sich mit Bitburg

In der SWR-Sendung „Stadt, Land, Quiz“ ist am kommenden Samstag, 19. November, Ehingen um 18.45 Uhr zu sehen. Bei Moderator Jens Hübschen dreht sich dieses Mal alles „um das flüssige Brot, die Hopfenkaltschale, den Gerstensaft – kurzum: um das Thema Bier“, informiert der Sender. In dem beliebten Vorabendprogramm stellt sich der Moderator die Frage, wo echte Biersommeliers wohnen: in Bitburg oder Ehingen.

Hopfenhaltige Fragen

Jens Hübschen sucht die richtigen Antworten auf hopfenhaltige Fragen: Wie lautet das Reinheitsgebot von 1516? Wem gehört welcher Bierbauch? Wofür steht Biermösl Blosn? Was haben vier Dackel mit Bier zu tun? Und wer oder was ist ein Köbes? Wo weiß man mehr über Hopfen und Malz – in Ehingen oder Bitburg?

Auch bei der Berg-Brauerei wurde gedreht. (Foto: SWR)

OB ist gespannt

Dass die Bierkulturstadt Ehingen im Fernsehen zeigen kann, was in ihr steckt, freut auch Oberbürgermeister Alexander Baumann: „Bei den Dreharbeiten haben viele Ehingerinnen und Ehinger spontan mitgewirkt und ich bin gespannt, wie das Ergebnis zwischen den beiden Brauereistädten ausfällt.“