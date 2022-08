Bienen sind das drittwichtigste Nutztier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Herr Huber vom Imkerverein Ehingen, der in Lauterach-Talheim viele Bienenvölker betreut, brachte den Teilnehmern am 26. Juli im Gasthaus Schwanen das Thema „Bienen“ in einem höchst informativen und lebendigen Vortrag nahe.

Kaum jemand wusste, dass nach dem Rind und dem Schwein, die Biene das drittwichtigste Nutztier der Erde ist und dass eine Biene täglich bis zu 900 Blüten bestäuben und dazu bis zu 1,5 km zurücklegen kann. Über die verschiedenen Bienenarten, die Einteilung und Aufgaben der Bienen im Bienenvolk von der Arbeiterbiene über die Drohne bis zur Königin wusste Herr Huber anschaulich zu berichten.

Sehr interessant waren auch seine Ausführungen über den Jahresablauf eines Bienenvolkes und was der Imker in der jeweiligen Jahreszeit zu tun hat und welche Krankheiten die Bienen bedrohen uns warum die Bienen als „stubenrein“ gelten. Aufschlussreich waren auch seine Ausführungen über die verschiedenen Honigarten, die Honig-Gewinnung und die Bereitstellung des Produktes Honig bis hin zur Medizin und warum der Waldhonig für Diabetiker besser geeignet ist.

Ganz wichtig waren auch die Informationen, was der Mensch tun kann, um den Bienen das Überleben zu ermöglichen, nachdem Albert Einstein schon mahnend darauf hingewiesen haben soll: „Wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch noch vier Jahre zu leben.“

Mit einer Information, woran man echten Imkerhonig erkennt und wo er zu haben ist, beendete Herr Huber seine Darstellung, warum die Biene für uns so wichtig ist. Frau Mittag bedankte sich mit einem kleinen Präsent bei Herrn Huber für seinen anschaulichen Vortrag, bei dem viele Zuhörer die eine oder andere Wissenslücke schließen konnten.