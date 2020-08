Bezirkspokal: Test unter Wettkampfbedingungen

Nach langer Zwangspause starten die Mannschaften des Fußballbezirks Donau am Sonntag, 16. August, in die Saison 2020/21. Bis in die letzten Tage vor Rundenbeginn haben die Vereine in Vorbereitungsspielen ihre Form getestet. Nicht alle Trainer sind mit den Tests zufrieden, doch am Sonntag sollten die höherklassigen Mannschaften kaum Probleme bekommen.

Die B-Kreisligisten FV Neufra II, SV Niederhofen, SG Dettingen, SC Lauterach und TSV Allmendingen sind am Sonntag Gastgeber von Bezirksligisten. Auch der SV Herbertshofen hat in einem vorgezogenen Spiel der zweiten Pokalrunde den Bezirksligisten TSG Ehingen zu Gast. Nachfolgend ein Überblick über die Pokalbegegnungen am Sonntag.

FV Neufra II – SV Bad Buchau (Sonntag, 13 Uhr). - Die Bezirksliga-Reserve des FV Neufra hat mit dem Bezirksligisten vom Federsee einen harten Brocken vor sich.

SV Niederhofen – FV Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - Der SV Niederhofen hat zuletzt gute Ergebnisse gemeldet. Gast FV Altheim hat in der vergangenen Saison öfters enttäuscht und im Bezirkspokal sogar beim FC Schmiechtal verloren. Er hat Florian Geiselhart an den SV Uttenweiler abgegeben.

SGM Riedlingen II/FV Altheim II – SpVgg Pflummern-Friedingen (Sonntag, 15 Uhr). - Obwohl Nachbarn, spielen diese beiden Mannschaften in der kommenden Saison in verschiedenen Kreisligen.

SG Dettingen – SV Uttenweiler (Sonntag, 15 Uhr). - Die Gastgeber, jetzt wieder mit Trainer Andreas Braig, ließen in der Vorbereitung einige Wünsche offen. Bezirksligist SV Uttenweiler ist kürzlich im Halbfinale gegen die TSG Ehingen aus dem letztjährigen Pokal-Wettbewerb ausgeschieden. Mit dem neuen Spielertrainer Florian Geiselhart werden die Gäste am Sonntag sicher kein Risiko eingehen.

TSV Rißtissen – SF Donaurieden (Sonntag, 15 Uhr). - Der TSV Rißtissen konnte in den Testspielen nicht überzeugen. Kai Engelhart ist zur TSG Ehingen gewechselt und wird dem TSV fehlen. Die SF Donaurieden haben nach der Urlaubszeit offensichtlich wieder alle Spieler an Bord. Die hohen Siege aus den letzten beiden Testspielen lassen aufhorchen.

SV Unterstadion – SV Eintracht Seekirch (Sonntag, 15 Uhr). - Die Mannschaft vom Federsee hat in den zurückliegenden Jahren nicht überzeugt. Mit seinem Heimvorteil hat der SV Unterstadion gute Chancen, die zweite Pokalrunde zu erreichen.

SG Öpfingen II – SV Granheim (Sonntag, 15 Uhr). - In der vergangenen Saison noch gemeinsam in der Kreisliga B1, spielen die beiden Mannschaften künftig in verschiedenen Ligen. Die Mannschaft von Patrick Rieder ist in der vergangenen Saison mit einem klaren Heimsieg gegen die SF Kirchen in die Bezirkspokalrunde gestartet. Während die Gäste damals erst in der dritten Runde nach Elfmeterschießen gegen die SG Ersingen ausschieden, verlor Öpfingen II in der zweiten Runde.

SC Lauterach – SGM SW Donau I (Sonntag, 17 Uhr). - In Lauterach freut man sich über die Zulosung eines Bezirksligisten. Der B-Ligist hat zuletzt klare Siege gegen A-Ligisten gemeldet und fühlt sich gerüstet für diese schwere Aufgabe. Nach einigen Niederlagen in der Vorbereitung hat die von Timm Walter trainierte Spielgemeinschaft Rottenacker/Munderkingen jedoch am Donnerstag gewonnen.

TSV Türkgücü Ehingen – SF Bussen (Sonntag, 17 Uhr). - Beim Gastgeber ist seit dieser Saison Recep Metin Trainer, bei den Gästen Christoph Kappeler. Auf dem Kunstrasen am Wenzelstein werden die Ehinger versuchen, diesen Vorteil auszunutzen und mit einem Sieg über den A-Ligisten in die zweite Runde einzuziehen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 17 Uhr). - Im Aufeinandertreffen zweier Mannschaften der Kreisliga A1 dürfte der Gastgeber im Vorteil sein. Nach dem bisherigen Trainer Bernd Rumpel hat nun Steffen Maurer die Verantwortung. In Ertingen wollen die Gastgeber in der neuen Saison eine starke Rolle spielen.

TSV Allmendingen – FV Neufra (Sonntag, 18 Uhr). - Diese beiden Mannschaften beschließen das Programm der ersten Runde am Sonntag. Obwohl man der Mannschaft von Harald Brobeil einiges zutraut, dürfte sie gegen den Bezirksligisten kaum einen Sieg schaffen. Der FV Neufra ist im Vorjahr gegen die TSG Ehingen zu Hause ausgeschieden.

Zweite Runde: SV Herbertshofen – TSG Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Obwohl die TSG Ehingen am Samstag noch bei ihrem Blitzturnier spielt, dürfte sie am Sonntag in Herbertshofen kaum Probleme bekommen, um die dritte Runde zu erreichen. Die Zeit, als der SV Herbertshofen noch zum Favoritenschreck wurde, dürfte vorbei sein.