Bezirkspokal: Region hat noch drei Eisen im Feuer

Am Donnerstag und am Karsamstag steht die fünfte Bezirkspokalrunde auf dem Programm. Unter den acht Teilnehmern sind drei Vereine aus der Region Ehingen. Bemerkenswert, dass es drei Mannschaften aus der KreisligaB ins Viertelfinale geschafft haben.

SG Kettenacker-Feldhausen-Harthausen – SV Oberdischingen (Do 18.30). – Als einzige Mannschaft der Kreisliga B 1 hat es der SV Oberdischingen geschafft, ins Viertelfinale vorzustoßen. Er tritt am Donnerstag in Kettenacker bei einer völlig unbekannten Mannschaft an. Der Aufstiegsaspirant fährt mit besten Vorsätzen zu diesem Auswärtsspiel.

Spvgg Pflummern-Friedingen – FC Schmiechtal (Sa 14). – Von der Papierform her müsste es zu einer klaren Sache für die Gäste werden. Doch in Pflummern sind auch schon Riedlingen und Bezirksligist Daugendorf gescheitert. Für die Gäste dürfte der Klassenerhalt in der Bezirksliga im Vordergrund stehen, so dass sie nicht mit vollem Ernst an die Sache herangehen werden.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker (Sa 14). – Die TSG Rottenacker hat in der vierten Runde den SSV Ehingen-Süd aus dem Rennen geworfen. Da Rottenacker zur Zeit vor allem den Klassenerhalt im Visier hat, dürften die Gäste in der Kurstadt wohl den Kürzeren ziehen.

Weiteres Spiel: SV Ennetach – FC Mengen (Sa 14). – Dieses Lokalderby wird von Uwe Stark geleitet. (ai)