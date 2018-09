Bezirkspokal Frauen: SG Dettingen peilt die dritte Runde an

In einem Zweitrundenspiel des Fußball-Bezirkspokals der Frauen ist die SG Dettingen am Mittwoch, 12. September, beim FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies zu Gast.

Bezirkspokal: FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Dettingen (Mittwoch, 19 Uhr). - Die SG Dettingen übernimmt als Aufsteiger in die Bezirksliga die Favoritenrolle gegen den Kreisligisten Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies. Bereits in der vergangenen Saison fuhr die SGD gegen den im Mittelfeld der Liga stehenden Gastgeber gute Resultate ein. Da sich die Dettinger Mannschaft jedoch noch in der Vorbereitungsphase befindet, nimmt SGD-Trainer Patrick Baier das Pokalspiel als Testspiel wahr. Er will das Spiel dazu nutzen, zwei verschiedene Spielsysteme zu testen. Das Ziel, eine Runde weiter zu kommen, verliert er dabei jedoch nicht aus dem Auge. Der Kader sei für das Spiel „gut bestückt“, so Baier.