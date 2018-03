Bezirkspokal Frauen: Öpfingen und Dettingen spielen um Finaleinzug

Vier Mannschaften kämpfen am Samstag, 31. März, um den Einzug ins Finale des Fußball-Bezirkspokals der Frauen. In beiden Halbfinalspielen sind Vereine aus dem Raum Ehingen vertreten.

Bezirkspokal: SG Dettingen – SGM Bad Saulgau (Samstag, 13 Uhr). - Das Top-Team der Kreisliga empfängt den Regionenliga-Zweiten. Bislang ist Dettingen auf heimischem Rasen ungeschlagen. In den Augen von SGD-Trainer Patrick Baier kann dies so bleiben, wenn seine Mannschaft einen guten Tag erwischt. Für Baier sind der Pokalwettbewerb und das Halbfinale das „i-Tüpfelchen“ der Saison. Man habe nichts zu verlieren gegen den klassenhöheren Gegner. Gegen den „spielstarken Aufstiegsmitfavoriten“ der Regionenliga tritt Dettingen in Bestbesetzung an. „Wir streben einen Sieg an und wollen alles dafür tun, um gegen den Druck des Regionenligisten zu halten“, so Baier.

SV Uttenweiler II – SG Öpfingen (Samstag, 15 Uhr). - Im Duell der Bezirksligisten gibt es keinen Favoriten. Als Sechst- und Siebtplatzierter stehen beide Teams in der Tabelle eng zusammen. Nur drei Punkte trennt Öpfingen vom direkten Verfolger. Sorge bereitet dem SGÖ-Trainer Hasan Dönmez der enge Kunstrasenplatz in Uttenweiler, der seinem Team im Ligaspiel (1:3-Niederlage) zum Verhängnis wurde. Im Pokalspiel möchte Dönmez „nicht nur durch einzelne Spielerinnen“ zum Erfolg kommen, sondern sein Team soll „geschlossen auftreten und spielerische Elemente einbauen“. Dönmez muss auf „ein paar Spielerinnen“ verzichten. Ziel der SGÖ ist, „ins Finale einzuziehen“. „Wenn wir gegen eine reine Zweite spielen, sehe ich gute Chancen auf einen Sieg.“