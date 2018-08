Bezirkspokal Donau: Zweite Runde mit interessanten Begegnungen

Mit der Paarung des B-Kreisligisten FC Marchtal gegen den Bezirksligisten TSG Ehingen wird die zweite Runde im Fußball-Bezirkspokal Donau am heutigen Mittwoch, 29. August, weitergeführt. Das Gros der Zweitrundenspiele wird am Donnerstag, 30. August, ausgetragen. Die TSG Rottenacker und der SV Betzenweiler haben sich durch Siege bereits das Vordringen in die dritte Runde gesichert. In Ringingen, Kirchen und Allmendingen sind interessante Derbys.

FC Marchtal – TSG Ehingen I (Mittwoch, 18.30 Uhr). - Der Bezirksligist aus Ehingen spielte in dieser Saison bisher nur auswärts. Nach dem jüngsten Erfolg in der Punkterunde in Riedlingen dürfte die TSG Ehingen auch im Pokalspiel beim FC Marchtal Favorit sein.

SV Ringingen – SG Altheim (Donnerstag, 18 Uhr). - Zwei Bekannte aus gemeinsamen Kreisliga A-Zeiten stehen sich in diesem Spiel gegenüber. Seit mehr als einem Jahr spielt Altheim nun in der Bezirksliga und so wird der Gastgeber sicher besonderen Ehrgeiz an den Tag legen.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Dürmentingen (Donnerstag, 18 Uhr). - Die Ehinger hatten in der ersten Runde ein Freilos. Nachdem wohl ihre Urlauber wieder an Bord sind, haben sie gute Aussichten, die zweite Runde schadlos zu überstehen.

SV Herbertshofen – FV Schelklingen-Hausen (Donnerstag, 18 Uhr). - Der Gastgeber ist dafür bekannt, dass er höherklassigen Mannschaften gerne ein Bein stellt. Die Gäste werden gut daran tun, ihren Gegner ernst zu nehmen.

SpVgg Pflummern-Friedingen – SG Öpfingen (Donnerstag, 18 Uhr). - Das letztjährige Punktespiel hat die SG Öpfingen in Pflummern mit 10:0 gewonnen. Sie gilt auch am Donnerstag als klarer Favorit.

SG Griesingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Donnerstag, 18 Uhr). - Beide Mannschaften sind in der Punkterunde noch ohne Sieg. Die SG Griesingen will sicher den Heimvorteil nutzen.

SG Dettingen – FC Schelklingen/Alb (Donnerstag, 18 Uhr). - Die Älbler haben sich von ihrem Ausrutscher zu Rundenbeginn gut erholt. Die SG Dettingen rechnet sich trotzdem im Heimspiel etwas aus.

TSV Rißtissen – SV Bad Buchau (Donnerstag, 18 Uhr). - Der Aufsteiger hat mit dem Bezirksligisten vom Federsee einen starken Gegner. Ob der Ehrgeiz des TSV Rißtissen für ein Weiterkommen reicht, ist fraglich.

SSV Ehingen-Süd II – SC Lauterach (Donnerstag, 18 Uhr). - Erst kürzlich haben die Pfarreifußballer ihr Kreisliga-Punktspiel in Lauterach hoch gewonnen. Die Verbandsliga-Reserve will diesen Erfolg wiederholen.

TSV Allmendingen – FC Schmiechtal (Donnerstag, 18.30 Uhr). - Derbys zwischen dem TSV Allmendingen und dem FC Schmiechtal versprechen immer besondere Spannung. Für dieses Spiel gibt es keinen Favoriten.

SF Kirchen – VfL Munderkingen (Donnerstag, 18.45 Uhr). - Zwei alte Bekannte aus der Kreisliga A treffen auf dem Semmelbühl aufeinander. Die Sportfreunde werden besonderen Ehrgeiz zeigen, doch auch der VfL Munderkingen ist erfolgreich in die Punkterunde gestartet.

TSG Ehingen II – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Donnerstag, 19.30 Uhr). - Großteils unter Flutlicht wird dieses Spiel ausgetragen. Erst kürzlich haben die Ehinger ein Testspiel gegen den Kreisliga-A-Aufsteiger gewonnen. Dass ihnen eine Wiederholung des Erfolgs am Donnerstag gelingen wird, ist äußerst fraglich.