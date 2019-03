Bezirkspokal Donau: Ein Viertelfinalspiel ist bereits am 18. April

Ein Viertelfinalspiel des Fußball-Bezirkspokals ist vorverlegt worden. Die A-Kreisligisten SV Betzenweiler und SG Öpfingen treffen bereits am Gründonnerstag, 18. April, aufeinander. Anpfiff in Betzenweiler ist um 19.30 Uhr. Dies teilte Pokalspielleiter Horst Braun mit. Die drei anderen Begegnungen der Runde der letzten acht werden nach jetzigem Stand wie geplant am Karsamstag, 20. April, 15 Uhr, ausgetragen. An diesem Tag treffen aufeinander: SG Altheim – SF Hundersingen, SV Fleischwangen – TSG Rottenacker und SV Betzenweiler – SG Öpfingen.