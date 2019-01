Bezirkspokal Donau: Auslosung der nächsten Runden in Ehingen

Während des Vorrundenturniers der Hallenfußball-Verbandsmeisterschaft der Frauen am Sonntag, 27. Januar, in der Längenfeldhalle in Ehingen werden gegen 13 Uhr die Viertel- und möglichen Halbfinalspiele des Bezirkspokals der Männer ausgelost. Dies teilte der Pokalspielleiter Horst Braun mit. Noch im Wettbewerb sind die Bezirksligisten SG Altheim, TSG Rottenacker, FV Altshausen, SF Hundersingen, die A-Kreisligisten SG Öpfingen, SV Betzenweiler und SV Renhardsweiler sowie als einziger B-Ligist der SV Fleischwangen. Wie in allen Verbandspokalwettbewerben hat die jeweils niederklassige Mannschaft Heimrecht.