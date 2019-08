Bezirksligsten prüfen ihre Form

Eine Woche bevor die Fußball-Verbandsrunde mit dem Bezirkspokal beginnt, finden weitere Testspiele statt. Auch die Bezirksligisten der Region sind am Ball.

SG Altheim – SV Sulmetingen (Samstag, 17 Uhr). - Ein interessanter Vergleich der Bezirke Donau und Riß findet am Samstag in Altheim statt. Die Mannschaft von Trainer Heiko Gumper spielte in der Bezirksliga Riß eine starke Rolle, sodass es in dieser Begegnung keinen Favoriten gibt.

SV Reute – TSG Ehingen (Samstag, 18 Uhr). - Der Gegner ist für die Mannschaft von Trainer Joachim Oliveira unbekannt. Aus den bisherigen Testspielen des A-Ligisten aus dem Bezirk Bodensee ist jedoch zu ersehen, dass er sehr spielstark ist.

SG Öpfingen – SV Bermaringen (Sonntag, 17 Uhr). – Zwei Bezirksliga-Aufsteiger stehen sich am Sonntag in Öpfingen gegenüber. Für die SG Öpfingen ist dieses Spiel der Abschluss einer sehr strengen Woche.

Weitere geplante Spiele am Samstag, 3. August: SF Bronnen – TSV Rißtissen (11 Uhr), SGM Lauchertal II – FC Marchtal (14.45 Uhr), SG Dettingen – SF Kirchen (15 Uhr), SV Niederhofen – Pappelau-Beiningen, SV Hochberg – SF Bussen (beide 16 Uhr), SV Mietingen II – SV Granheim, SG Kißlegg – FV Schelklingen-Hausen (beide 17 Uhr), FC Schelklingen/Alb – FC Schmiechtal (18 Uhr).

Testspiele am Sonntag, 4. August: SG Griesingen – SV Sulmetingen (15 Uhr), SC Lauterach – SV Unterstadion (17 Uhr).