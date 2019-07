Bezirksligisten testen auswärts – Kirchen empfängt Laupheim

Die Fußball-Bezirksligisten der Region spielen am Wochenende auswärts. Die SGM SW Rottenacker/Munderkingen hat bereits unter der Woche zweimal gespielt (siehe Bericht unten). Am Sonntag, 21. Juli, ist der FV Olympia Laupheim beim A-Kreisligisten SF Kirchen zu Gast.

SV Ringschnait – TSG Ehingen (Samstag, 17 Uhr). - Die beiden Mannschaften haben in der vorletzten Saison in der Landesliga gegeneinander gespielt. „In der Sommerpause tragen wir Testspiele auswärts aus, in der Winterpause dann zu Hause“, sagt TSG-Trainer Joachim Oliveira.

SF Donaurieden – SG Öpfingen (Samstag, 17 Uhr). - In dieser Partie treffen zwei Bekannte aufeinander. Die in die Bezirksliga aufgestiegenen Gäste sind Favorit. Die SG Öpfingen hat am vergangenen Sonntag das Blitzturnier in Rot/Laupheim gewonnen, spielte dort gegen Rot 1:1 und gewann gegen die SF Kirchen 1:0.

TuS Metzingen – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - Dieses Zusammentreffen zweier Bezirksligisten ist offen. Die Metzinger waren vergangenen Samstag Teilnehmer beim Ehinger Berg-Bier-Cup.

SF Kirchen – FV Olympia Laupheim (Sonntag, 16 Uhr). - Im Rahmen des Kirchener Sportplatzfestes hat der A-Ligist den Verbandsliga-Absteiger Olympia Laupheim zu Gast. Bekanntlich spielt bei den Gästen seit einigen Jahren der Kirchener Alexander Schrode.

Weitere Spiele: Samstag, 20. Juli, 15 Uhr: SG Ersingen – FV Olympia Laupheim II, SV Oberdischingen – SV Unterstadion; 16 Uhr: SV Langenenslingen – TSG Ehingen II; 17 Uhr: SC Lauterach – SF Bussen; 17.30 Uhr: SV Ringingen – FV Neufra.

Sonntag, 21. Juli, 10.30 Uhr: FC Marchtal – SV Reute; 15 Uhr: SV Stafflangen – SG Griesingen, SG Altheim/Schemmerberg – TSV Rißtissen, Türkgücü Ehingen – Türk Saulgau, 16 Uhr: SSV Emerkingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten; 17 Uhr: SC Heroldstatt – FV Schelklingen-Hausen; 18 Uhr: SV Suppingen – FC Schelklingen/Alb.