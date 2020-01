Bezirksligisten in der Vorbereitung

Schneller als man denkt geht die Winterpause der Fußballer in der Region zu Ende. Bereits diese Woche haben die Bezirksligisten mit der Vorbereitung auf die weitere Runde begonnen. Schließlich wollen die Vereine vorbereitet sein, wenn Anfang März die Rückrunde weitergeführt wird. Die SZ blickt auf die Situation bei der SG Öpfingen, der TSG Ehingen, der SG Altheim und bei Schwarz Weiß Donau.

SG Öpfingen: Am weitesten ist die SG Öpfingen, die bereits am vergangenen Dienstag erstmals im neuen Jahr trainiert hat. Schon am Sonntag ist in Neufra das erste Vorbereitungsspiel der SGÖ gegen den TSV Erbach angesetzt. Eine Woche später ist das zweite Spiel beim Bezirksligisten Olympia Laupheim II. Auf dem Ehinger Kunstrasen am Wenzelstein treffen am 11. Februar der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd und die SG Öpfingen aufeinander. Am 15. Februar gastiert die SG Öpfingen beim SC Staig und am 23. Februar ist in Neufra der SV Baltringen der Gegner. Dazwischen nimmt die SG Öpfingen noch am Hallenturnier um den Oxx-Cup in Ringingen teil. Als erster Verein hat die SG Öpfingen bereits am 29. Februar ein Punktspiel gegen den FV Neufra. Die SGÖ hat in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Robin Stoß ist wieder fit, doch Johannes Striebel wird nach seiner Verletzung beim Hallenturnier in Ehingen die ganze Rückrunde ausfallen.

TSG Ehingen: Am Freitag, 31. Januar, ist Trainingsauftakt bei der TSG Ehingen. In den Wochen danach ist jeweils viermal Training. In der Winterpause kehrten Philipp Schirmer wieder zum SV Oberdischingen und Luca-Raphael Barta zum SV Bad Buchau zurück. Trainer Volkmar Hackbarth hofft, dass sowohl Daniel Topolovac als auch Daniel Post und Marc Steudle bis zum Rundenbeginn wieder zur Verfügung stehen. Sechs Vorbereitungsspiele sind jeweils auf dem Kunstrasen der Jubel-Arena. Am Samstag, 8. Februar, kommt der TSV Blaustein, am 15. Februar der SV Reute und am 16. Februar geht es gegen die SF Schwendi. Am Abend des 19. Februar ist der Landesligist SV Mietingen zu Gast in Ehingen und am 22. Februar der FC Blaubeuren. Am 23. Februar spielt die TSG Ehingen beim Landesligisten FV Biberach und zum Abschluss der Vorbereitung kommt am 29. Februar Harald Brobeil mit dem TSV Allmendingen nach Ehingen.

SG Altheim: Auch die SG Altheim beginnt am Freitag, 31. Januar, mit der Vorbereitung. Das Team von Trainer Martin Blankenhorn hat zwei Zugänge, aber auch zwei Abgänge: Sandro Oliveira und Joel Oliveira wechseln zu Olympia Laupheim. Jetzt ist jedoch auch Johannes Rech wieder zurück und Peter Leicht dürfte wieder fit sein. Allerdings fällt Daniel Eberhardt weiterhin aus. Erster Einsatz der SG Altheim ist am 8. Februar beim Oxx-Cup in Ringingen. Am 16. Februar sind die Altheimer in Laupheim beim SV Sulmetingen zu Gast. Am 23. Februar ist um 15 Uhr ein Spiel bei der SG Ersingen. Vom 28. Februar bis 1. März ist das Team im Trainingslager in Ruit. Bei der Rückkehr spielt die SG Altheim noch am Sonntag beim SV Jungingen. Trainer Martin Blankenhorn ist überzeugt, dass sein Team durch eine starke Rückrunde die zum Nichtabstieg nötigen Punkte holt.

SGM Schwarz Weiß Donau Rottenacker/Munderkingen: Trainingsbeginn ist am Freitag, 31. Januar. Die in der Vorrunde beruflich verhinderten Michael Lemmle und Tim Grözinger sind wieder dabei. Dreimal spielt die SGM Schwarz Weiß Donau in Neufra auf dem Kunstrasen: am 9. Februar gegen den TSV Sigmaringendorf, am 16. Februar gegen den SV Ringingen und am 22. Februar gegen den FC Hüttisheim. Das letzte Vorbereitungsspiel ist am 1. März in Rottenacker gegen die SF Kirchen. Das Team von Trainer Timm Walter hat in den vergangenen Wochen „echt Pause gemacht", sich also an keinem Hallenturnier beteiligt.