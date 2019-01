Bezirksligisten in der Vorbereitung

Nur eine kurze Winterpause haben die Trainer der Fußball-Bezirksligisten ihren Spielern gegönnt. Während die SG Altheim schon mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde ist, folgen in den nächsten Tagen auch die TSG Ehingen und die TSG Rottenacker.

SG Altheim: Gleich viermal war die Mannschaft von Trainer Joachim Oliveira zwischen dem 21. und 24. Januar gefordert. Die Trainingsabende waren von durchschnittlich 21 Spielern besucht. Der Altheimer Trainer hat für die laufende Runde zwei Ziele: Außer dem Klassenerhalt in der Liga möchte er mit seiner Mannschaft das Pokalfinale erreichen. Da Joachim Oliveira am Ende der Saison den Verein wechseln wird, möchte er in seiner letzten Altheimer Saison nochmals erfolgreich sein.

Erstes Vorbereitungsspiel ist am 10. Februar in Laupheim gegen den SV Sulmetingen. Fraglich ist die vorgesehene Partie beim FC Schelklingen/Alb am 16. Februar. Gleich zweimal spielt die SG Altheim am Wochenende 24. und 25. Februar: zunächst am Samstag in Wiblingen gegen den SV Eggingen und dann am Sonntag in Laupheim gegen den SV Baustetten. Vor Beginn der Rückrunde sind noch zwei Spiele beim SV Jungingen (2. März) und am Donnerstag, 7. März gegen SSV Ehingen-Süd II in Ehingen.

TSG Ehingen: Erstes Training ist am Montag, 28. Januar. Die TSG hat zwei neue Torhüter verpflichtet und hofft, dass Paolo Soumpalas nach Verletzung und seinem Auslandsstudium wieder zur Verfügung steht. Auf jeden Fall wird Patrick Mrochen wieder im Team sein.

Acht Vorbereitungsspiele der TSG sind auf dem neuen Kunstrasen (Jubel-Arena) vorgesehen. Am Mittwoch, 6. Februar, ist dort der SV Oberdischingen zu Gast und am Samstag, 9. Februar, spielen die Ehinger gegen die U19 des SSV Ulm 46. Es folgen Spiele gegen den TSV Erbach (Sonntag, 10. Februar), den TSV Buch (Sonntag, 17. Februar), die SF Schwendi (Mittwoch, 20. Februar), den TSV Blaustein (Sonntag, 24. Februar). Spiele gegen den FC Blaubeuren (Mittwoch, 27. Februar) und die SG Öpfingen (Samstag, 2. März) beschließen die Reihe der Testspiele.

TSG Rottenacker: Als letzter der drei Bezirksligisten aus der Region beginnt die TSG Rottenacker am Freitag, 1. Februar, mit dem Training. „Wir sind in einer prekären Situation und haben als erstes Ziel den Klassenerhalt“, sagt Trainer Timm Walter. Doch personell sieht er einen Lichtblick, denn Tim Grözinger, Marcel Holz, Jochen Leichtle und Michael Lämmle stehen wieder zur Verfügung. Florian Schaaf, Jannik Sachpazidis und Daniel Meier sollten ihre Verletzungen auskuriert haben.

Schon einen Tag nach dem Trainingsbeginn spielt die TSG Rottenacker auf dem Ehinger Kunstrasen gegen die SG Öpfingen. Am Sonntag, 10. Februar ist in Neufra der SV Oberdischingen der Gegner und am 17. Februar ist das Spiel Reinstetten gegen Rottenacker in Ochsenhausen. Zuletzt spielt die TSG Rottenacker noch zweimal zu Hause: am Samstag, 23. Februar, gegen den TSV Blaubeuren und am Samstag, 2. März, gegen den SV Beuren (Bezirksliga Donau/Iller).