Bezirksligisten geben sich keine Blöße

Eine Woche nach der Punkteteilung in Ehingen hat sich in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau die TSG Ehingen in Neufra revanchiert. Der FV Neufra war der einzige Bezirksligist, der ausscheiden musste. Die SG Öpfingen und die SG Altheim setzten sich jeweils bei einem A-Kreisligisten durch.

FV Neufra – TSG Ehingen 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Eigentor (37.), 0:2 Ivan Ivanic (53.), 1:2 Fabian Brehm (56.), 1:3 Marc Steudle (58.). - Die Gäste gingen durch ein Eigentor des FV Neufra in Führung; ein Spieler hatte eine Flanke unglücklich per Kopf ins Tor verlängert. Acht Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Ivan Ivanic auf 0:2. „Das war die Entscheidung“, sagte FVN-Pressesprecher Uli Münst. Das kurz danach erzielte 1:2 ließ den Gastgeber nochmals hoffen, doch unmittelbar danach erhöhte Marc Steudle zum Endstand. Die erste halbe Stunde hatte der FV Neufra zwar Vorteile, doch die TSG Ehingen führte mit wenigen Angriffen die Entscheidung herbei. Laut Uli Münst unterliefen dem Gastgeber einige Stockfehler.

Schwarz Weiß Donau II – SG Öpfingen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1 Manuel Hospach (8.), 0:2 Robin Stoß (35.). - SW-Co-Trainer Daniel Surray lobte seine Mannschaft für eine gute Leistung. Nach dem 0:2 zur Pause hatten Konstantin Schmelzer und Florian Bieg im zweiten Durchgang gute Chancen zumindest zum Anschlusstreffer.

SSV Emerkingen – SV Uttenweiler 1:8 (0:5). - Tore: 0:1 Felix Steiner (3.), 0:2 Felix Kötzle (13.), 0:3 Felix Steiner (20.), 0:4 Pascal Volz (43.), 0:5 Max Guminy (45.), 1:5 Daniel Fideler (53.), 1:6 Felix Steiner (56.), 1:7 Johannes Jäggle (77.), 1:8 Philipp Keckeisen (81.). - „Es war für uns ein entspanntes Spiel“, sagte Gästesprecher Dietmar Gösele. Der Gästesieg fiel sehr deutlich aus.

SV Ringingen – TSV Riedlingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Fabian Ragg (1.), 0:2 Tobias Trenz (3.), 0:3 Dennis Altergot (47.), 0:4 Fabian Ragg (74.). - Der TSV Riedlingen hatte mehr Spielanteile, doch zog sich das Team von Trainer Hartmut Pohl achtbar aus der Affäre.

SF Donaurieden – SG Altheim 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 Dominik Späth (5.), 0:2 Joel Oliveira (21.), 0:3, 0:4 Sandro Oliveira (38., 65.). - Der Bezirksligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und führte schon zur Pause deutlich.

SSV Ehingen-Süd II – FV Schelklingen-Hausen 6:2 (4:1). - Tore: 1:0 Aaron Akhabue (17.), 2:0, 3:0 Georgios Sarigannidis (21., 28.), 4:0 Samuel Kollmann (37.), 4:1 Luca Schleiblinger (42.), 4:2 David Höffner (58.), 5:2, 6:2 Georgios Sarigannidis (69., 70.). - Nach Aussage von SSV-Trainer Roland Vonnier wurde es im zweiten Durchgang einige Zeit eng. Doch Georgios Sarigannidis sorgte mit zwei weiteren Toren für klare Verhältnisse.