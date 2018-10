Bezirksligisten aus der Region bleiben ohne Sieg

Magere Ausbeute am Wochenende für die Bezirksligisten der Region. Der TSG Ehingen gelang auch im dritten Heimspiel kein Sieg. Trotz starker Leistung hat sich die SG Altheim am Sonntag nicht belohnt. Der TSG Rottenacker reichten die besten Vorsätze beim Aufsteiger nicht zu einem Erfolg. Die führenden Mannschaften SF Hundersingen und FV Bad Schussenried haben die Verfolger SV Hohentengen und SV Bad Buchau besiegt und den Abstand vergrößert.

TSG Ehingen - FC Krauchenwies/Hausen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Valentin Gombold (45.), 1:1 Patrick Vogler (50.). - Sehenswert war zwar die Entstehung des 1:0: Daniel Topolovac gab die Vorlage und Valentin Gombold konnte unmittelbar vor der Pause das 1:0 erzielen. Doch dieser knappe Vorsprung reichte nicht. Die Gäste glichen nach der Pause aus. „In der zweiten Halbzeit hatten wir fünf klare Torchancen, doch es fehlte ein Vollstrecker“, bedauerte TSG-Trainer Roland Schlecker. Aus bisher drei Heimspielen hat sich die TSG gerade einmal zwei Punkte gesichert.

SG Altheim - SG Hettingen/Inneringen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Sandro Oliveira (30.), 1:1 Louis Sauter (48.). - „Wir hatten viel Pech und haben viele Chancen ausgelassen“, sagte SG-Spielführer Peter Leicht. Was jedoch sehr wichtig war: Die Gastgeber zeigten eine gute kämpferische Leistung, haben sich bei vielen Torchancen jedoch nicht belohnt. Doch Peter Leicht sieht auch Positives: „Auf der am Sonntag gezeigten Leistung kann man aufbauen.“

SGM Blönried/Ebersbach - TSG Rottenacker 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 Fabian Müller (30./FE), 2:0 Jakob Weiß (36.), 2:1 Tim Sachpazidis (44.), 2:2 Timm Walter (58.), 3:2 Lorenz Weiß (82.). - Besonderes Vorkommnis: Timm Walter (TSG Rottenacker) vergibt Strafstoß (64.). - Blönried erwischte einen sehr guten Start in die Partie und zwang die Gäste so früh in die Defensive. Nach einigen verpassten Chancen, darunter ein früher Lattentreffer von Jakob Weiß (2.), sorgte Fabian Müller Mitte der ersten Halbzeit für die Führung. Kurz darauf erhöhte Jakob Weiß per Direktabnahme auf 2:0. In einer guten ersten Halbzeit der Hausherren trübte dann lediglich der überraschende Anschlusstreffer durch Tim Sachpazidis kurz vor der Pause die Stimmung beim Gastgeber. Rottenacker kam schwungvoll aus der Halbzeitpause und war nun das bessere Team. Timm Walter gelang der Ausgleich und er hatte wenig später sogar die Führung auf dem Fuß, scheiterte dann jedoch mit seinem Strafstoß am Blönrieder Keeper Julian Schill (64.). Dies war gleichzeitig wieder ein Weckruf für die Gastgeber, die gegen Ende der Partie wieder besser mitspielten und zu Offensivaktionen kamen. Lorenz Weiß gelang der späte Siegtreffer. Fazit: Blönried/ Ebersbach zeigt eine tolle Leistung in den ersten 45 Minuten, gibt dann allerdings das Spiel schon fast wieder aus der Hand. Dennoch ein verdienter Heimerfolg.

FC Laiz - SV Sigmaringen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Sami-Burak Kalyoncu (58.), 0:2 Julius Frank (90.+5.).

FV Bad Schussenried - SV Bad Buchau 2:1 (0:1). - Tore: Fabian Baur (36.), 1:1 Sebastian Wildenstein (77.), 2:1 Patrick Baur (79.).

FV Altshausen - FV Neufra 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Fabian Brehm (74.).

SV Hohentengen - SV Uttenweiler 0:4 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Michael Wiest (12./19.), 0:3 Felix Kötzle (21.) 0:4 Johannes Jäggle (90.).

TSV Riedlingen - SF Hundersingen 1:2 (1:1). - Tore: 0:1 Timo Bischofberger (15.), 1:1 Fabian Ragg (18.), 1:2 Timo Bischofberger (86.).