Bezirksligist Ehingen will punkten

Nach der starken Leistung gegen die SG Ulm hoffen die Herren I des TTC Ehingen in ihrem Auswärtsspiel der Tischtennis-Bezirksklasse in Ludwigsfeld zu den ersten Punkten zu kommen. Der TSV Erbach spielt in der Landesklasse am Wochenende ebenfalls auswärts.

Herren Landesklasse 7: Nach der Heimniederlage zum Rundenstart rechnet sich der TSV Erbach in Witzighausen etwas aus. Beide Mannschaften haben bisher in dieser Saison gegen denselben Gegner verloren.

Herren Bezirksliga: Die Ehinger Herren haben erneut eine schwere Aufgabe vor sich. Dennoch fahren sie nicht ohne Aussichten nach Ludwigsfeld. Die SG Öpfingen ist am Wochenende spielfrei.

Herren Bezirksklasse 2: Der VfL Munderkingen hat in Dornstadt die Chance, seinen dritten Sieg in Folge einzufahren. Als Gast von Aufsteiger Beimerstetten kann sich der SC Berg etwas ausrechnen. Der SC Bach tritt am Sonntag in Blaubeuren an. Die Gastgeber haben schon zwei Siege auf ihrem Konto.

Herren Kreisliga A2: Die SG Griesingen hat in ihrem ersten Heimspiel eine schwere Aufgabe, denn Herrlingen IV ist spielstark.

Interessant wird sicher das Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaften des SC Bach und SC Berg. Den Gästen kann man die besseren Siegchancen zusprechen.

Der TSV Rißtissen hat sich im Derby mit der SG Öpfingen II auseinanderzusetzen. Die Gäste sind in dieser Begegnung zu favorisieren.

Die TSG Rottenacker ist sehr stark in die Runde gestartet und erwartet im zweiten Heimspiel den RSV Ermingen.

Herren Kreisliga B2: Nach zwei Heimniederlagen will Unterstadion nun sein Glück auswärts versuchen.

Obermarchtal kann sich gegen Wiblingen nicht viel ausrechnen.

Herren Kreisklasse 2: Im einzigen Spiel ist Ehingen III Gastgeber des TSV Schelklingen.

Damen Landesklasse 7: Im ersten Heimspiel bekommt Aufsteiger Berg II mit Herrlingen III einen starken Gegner. Nur an einem guten Tag können die Gastgeber punkten.

Damen Bezirksliga: Auf die dritte Damen-Mannschaft des SC Berg kommen am Wochenende gleich zwei Spiele zu. Sie wollen nicht ohne Punkte bleiben.

Mädchen U18 Landesliga 4: Am Samstag starten die Berger Mädchen mit einem Heimspiel gegen Leutkirch. Der Gegner ist mit einem Sieg gegen Wangen gestartet.