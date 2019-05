Bezirksligist Dettingen greift nach der Meisterschaft

In der Landesliga treffen die Fußballerinnen der SG Altheim am vorletzten Spieltag am Sonntag, 2. Juni, auf den FV Rottweil. Der SV Granheim muss sich im Kellerduell der Liga gegen den SV Uttenweiler behaupten. Der VfL Munderkingen fährt zum Auswärtsspiel nach Sondelfingen. Die Fußballerinnen der SG Griesingen erwarten sich ebenfalls am Sonntag im Spiel gegen die Regionenliga-Spitzenmannschaft SC Blönried nicht allzu viel. In der Bezirksliga hat die SG Dettingen die Meisterschaft zum Greifen nah, der Spitzenreiter empfängt am Sonntag das Schlusslicht Sigmaringen. Die SG Öpfingen hofft auf den Sprung auf den Relegationsplatz, der SV Granheim II trifft auf seinen Tabellennachbarn SC Blönried II. In der Kreisliga bestreiten die Fußballerinnen der SGM Munderkingen/Unterstadion II und der SGM Bergemer SV/Altheim II am Samstag, 1. Juni, jeweils ihr letztes Saisonspiel.

Landesliga: SG Altheim – FV 08 Rottweil (Sonntag, 11 Uhr). - Theoretisch wäre der Relegationsplatz für die SG Altheim noch zu erreichen. Lediglich drei Punkte trennen die Mannschaft um SGA-Trainer Gerhard Kottmann vom momentanen Platzinhaber SpVgg Lindau. Trainer Kottmann kann sich allerdings nicht vorstellen, dass sich Lindau den zweiten Platz noch streitig machen lässt – falls doch, wäre seine Mannschaft aber zur Stelle. So wollen die Fußballerinnen der SG Altheim auch das Spiel gegen Tabellenachten FV Rottweil für sich entscheiden. Dem Kader fehlt am Wochenende Felicia Rimmele. Hinter dem Einsatz von Ronja Braun steht noch ein Fragezeichen.

TSV Sondelfingen – VfL Munderkingen (Sonntag, 11 Uhr). - „Wir haben uns mit dem Abstieg schon lange abgefunden“, sagt VfL-Trainer Manuel Saile. Jetzt will man sich laut Saile noch ordentlich aus der Liga verabschieden und das Bestmögliche aus den letzten beiden Spielen herausholen. So wollen die VfL-Spielerinnen im Rückrundenspiel gegen den TSV Sondelfingen versuchen, die Fehler in der Vorrundenpartie nicht zu wiederholen. Laut Saile habe man in der Vorrunde gegen Sondelfingen (0:2-Niederlage) eine gute Leistung gezeigt, jedoch nach zwei Patzern die beiden Gegentreffer kassiert. Die genaue Besetzung des Munderkinger Kaders am Sonntag ist noch offen.

SV Granheim – SV Uttenweiler (Sonntag, 11 Uhr). - Im Duell von zwei abstiegsgefährdeten Teams der Landesliga trifft der SV Granheim zu Hause auf den SV Uttenweiler. „Wir müssen eine wesentlich bessere Leistung zeigen als am vergangenen Sonntag gegen die SG Altheim“, sagt SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald. Klares Ziel des Tabellenneunten Granheim ist laut Oßwald, drei Punkte zu sammeln, um den Relegationsplatz zu verlassen oder wenigstens zu halten. Das Vorrundenspiel in Uttenweiler verloren die Granheimerinnen knapp mit 0:1. Laut Oßwald kann der SV Granheim am Sonntag nicht in Bestbesetzung auflaufen, da Daniela Windauer und Tatjana Kopp fehlen.

Regionenliga: SG Griesingen – SC Blönried (Sonntag, 11 Uhr). - Die SG Griesingen trifft am vorletzten Spieltag der Regionenliga auf die Spitzenmannschaft Blönried. Dass es kein einfaches Spiel für die Elf von SGG-Trainer Hermann Brunner werden wird, ist bereits mit Blick auf die momentane Tabelle klar. Der SC Blönried steht punktgleich mit dem Tabellenzweiten FV Rottweil an dritter Position, beide haben drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Oberndorf. Jeder Punktverlust könnte zur vorzeitigen Entscheidung um die Meisterschaft und den Relegationsplatz führen, weswegen Brunner davon ausgeht, auf eine hochmotivierte Blönrieder Mannschaft zu treffen, gegen die es sich zu beweisen gilt.

Bezirksliga: SG Dettingen – SV Sigmaringen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Die Favoritenrolle ist gegen das Tabellenschlusslicht SV Sigmaringen klar an die SG Dettingen vergeben. Bis zur Meisterschaft fehlt dem Team von SGD-Trainer Patrick Baier lediglich noch ein Punktgewinn „Ich sehe dem Spiel entspannt entgegen“, sagt Baier. Er vertraue auf den Siegeswillen seiner Mannschaft. „Wir versuchen am Sonntag alles in trockene Tücher zu bringen“, so Baier. Zwar werde sich Sigmaringen nach Einschätzung von Baier kämpferisch gegen sein Team stemmen, darauf sei man jedoch vorbereitet. Die SG will das Spiel mit einem frühzeitigen Treffer entscheiden.

SG Öpfingen – SV Bingen/Hitzkofen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Am Sonntag ergibt sich für die SG Öpfingen die einmalige Chance, auf den Relegationsplatz zu springen. Da der momentane Tabellenzweite SV Unlingen spielfrei ist, nimmt sich SGÖ-Trainer Cemal Güney vor, den entscheidenden Sieg gegen den SV Bingen/Hitzkofen einzufahren und Unlingen in der Tabelle zu überholen. Bereits im Vorrundenspiel zeigte seine Mannschaft eine gute Leistung gegen Bingen/Hitzkofen und entschied das Spiel mit 3:0 für sich.

SV Granheim II – SC Blönried II (Sonntag, 10.30 Uhr). - Im Duell der Tabellennachbarn geht es für den SV Granheim II zwei Spieltage vor Saisonende nochmal um wichtige Punkte. Nachdem der SVG in den vergangenen beiden Spielen gegen die SG Dettingen und die SG Öpfingen gute Leistungen gezeigt hatte, soll das Team laut Trainer Reinhold Oßwald nun daran anknüpfen. Allerdings ist der Granheimer Kader für das Wochenende dezimiert, unter anderem fällt Jacqueline Knorr verletzungsbedingt aus.

Kreisliga: SGM Munderkingen/Unterstadion II – SV Langenenslingen (Samstag, 13 Uhr). - Am letzten Spieltag der Kreisliga steht die SGM Munderkingen/Unterstadion am Samstag dem Tabellenzweiten Langenenslingen gegenüber. Die erste Begegnung der beiden Mannschaften entschied Langenenslingen mit 6:3 für sich. Am letzten Spieltag der Saison gilt es für SGM-Trainer Manuel Saile, nochmal „alles zu geben und eine gute Leistung zu zeigen“.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SGM Bergemer SV/Altheim II (Samstag, 13 Uhr). - Die SGM Bergemer SV/Altheim II trifft am Samstag auf den Tabellenführer Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies gegenüber. Laut SGM-Trainer Stefan Schmidt wird es ein schwerer Kampf gegen den bereits feststehenden Meister. Trotzdem soll die SGM laut Schmidt „ein vernünftiges letzten Spiel machen“. Für Schmidt ist das letzte Saisonspiel seiner Mannschaft gleichzeitig auch sein letztes als Trainer der SGM. Im SGM-Kader fehlen am Wochenende Lena Schrode und Nadine Schaude.