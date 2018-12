Bezirksliga: Zwischenbilanz der Teams aus der Region

Mit zehn Punkten aus den vier Heimspielen hat sich die TSG Ehingen vor der Winterpause noch Platz zwei in der Fußball-Bezirksliga Donau gesichert. Auch die SG Altheim zeigte sich zum Ende der Vorrunde stark verbessert. Zwei Unentschieden zuletzt lassen die TSG Rottenacker auf den Anschluss hoffen. Die SZ blickt auf das Abschneiden der drei Vereine aus der Region nach etwas mehr als der Vorrunde der Bezirksliga zurück.

TSG Ehingen (2. Platz, 39:18 Tore, 36 Punkte). - „Der Rundenbeginn war sehr holprig“, blickt TSG-Trainer Roland Schlecker zurück. Die Ehinger hatten nach vier Spielen gerade einmal sieben Punkte und gegen den Aufsteiger Hettingen/Inneringen eine Heimniederlage kassiert. Doch dieses 1:3 blieb die einzige Niederlage der TSG vor der Winterpause. Die TSG Ehingen war auf fremden Plätzen sehr spielstark und verlor kein einziges Auswärtsspiel. Von ihren insgesamt 36 Punkten haben die Ehinger 20 auswärts geholt. Doch zu Hause spielte die TSG viermal nur unentschieden und kam auf 16 Punkte. Mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FV Bad Schussenried bleibt die TSG Ehingen in Tuchfühlung zur Tabellenspitze.

Trainer Roland Schlecker verweist auf den stärksten Angriff und die zweitstärkste Abwehr der Liga. In den Spielen gegen die drei Mitkonkurrenten um die Meisterschaft haben die Ehinger fünf Punkte geholt. „Nach dem holprigen Start haben wir uns am Ende stabilisiert und immer mehr die Spielkontrolle bekommen“, stellt Roland Schlecker fest. Die TSG Ehingen wird in der Winterpause an den Hallenturnieren in Allmendingen und Ehingen teilnehmen.

SG Altheim (11. Platz, 28:32 Tore, 17 Punkte). - „Anfangs hatten wir Schwierigkeiten und die Euphorie aus der Aufstiegssaison war weg“, sagt rückblickend SG-Trainer Joachim Oliveira. Doch dann habe sich sein Team auf seine Werte besonnen und gute Laufbereitschaft gezeigt. In den letzten sieben Spielen vor der Winterpause gab es für Altheim drei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage und dadurch stellte die Mannschaft den Anschluss an das Mittelfeld her.

Das Team vom Hochsträß ist noch mit zwei Spielen im Rückstand und sieht das als Vorteil gegenüber der Konkurrenz. „Ich bin zuversichtlich, denn der Weg zu 40 Punkten in der Endabrechnung ist weiterhin offen. Die Spieler müssen die Ärmel hochkrempeln“, schaut Trainer Oliveira mit Optimismus auf die Rückrunde. Die SG Altheim hat einen guten Kader zur Verfügung, allerdings kehrt Dominic Stoll wieder zum TSV Allmendingen zurück. Die Altheimer werden in der Winterpause an drei Hallenturnieren in Allmendingen, Ehingen und Ringingen teilnehmen.

TSG Rottenacker (15. Platz, 25:43 Tore, 11 Punkte). - „Wir haben im Grunde gewusst, dass es eine schwere Vorrunde wird“, sagt Rottenackers Trainer Timm Walter. „Doch zu den vier Ausfällen aus beruflichen Gründen und wegen Auslandsstudium kamen auch noch drei Langzeitverletzte dazu. Das hat uns letzten Endes das Genick gebrochen. Daher musste ich selbst nochmals als Spieler einsteigen“, so Walter. Als besonders negativ sieht Timm Walter die deutlichen Niederlagen in den Derbys gegen die SG Altheim und die TSG Ehingen. Doch die beiden 0:0-Ergebnissen zuletzt gegen Riedlingen und in Neufra machen dem TSG-Trainer Mut.

Die angespannte Tabellensituation gilt es ab März anzugehen. Dann wird sich der in der Vorrunde teils stark dezimierte Kader der TSG Rottenacker wohl wieder in gewohnter Spielstärke zeigen. Tim Grözinger, Marcel Holz, Jochen Leichtle und Florian Schaaf stehen dann wieder zur Verfügung. „Wenn die Langzeitverletzten auch wieder ins Team zurückkehren, sieht die personelle Situation sicher anders aus“, hofft Timm Walter. Im Hinblick auf ihre vielen verletzten Spieler wird sich die TSG Rottenacker in den nächsten Wochen an keinem Hallenturnier beteiligen.