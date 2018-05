Bezirksliga Donau: TSG Rottenacker will Frust abbauen

Trotz zweier achtbarer Ergebnisse gegen die Spitzenmannschaften sind die Spieler des Fußball-Bezirksligisten TSG Rottenacker frustriert. Sechs Punkte aus den Spielen gegen Mengen und Hundersingen waren erreichbar, stattdessen gab es nur zwei. Die SG Altheim möchte in Schussenried sich wieder auf die Auswärtsstärke besinnen. Doch der FV Schelklingen-Hausen ist in Gefahr, in Altshausen die Negativserie fortzusetzen. Besonders interessant an diesem Wochenende ist das Aufeinandertreffen der beiden auf eins und zwei platzierten Mannschaften in Hundersingen.

SV Sigmaringen – TSG Rottenacker (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde: 0:2). - TSG-Trainer Timm Walter stellt bei seinen Spielern eine gewisse Leere fest. Aus den Spielen gegen die Spitzenteams Mengen (1:1) und Hundersingen (5:5) hat die TSG zwar jeweils einen Punkt geholt, doch aufgrund des Spielverlaufs waren Siege möglich. Diese Enttäuschung sollte die Mannschaft aus Rottenacker bis zum Spiel in Sigmaringen abbauen, denn der Trainer gab seinem Team ab Mittwoch trainingsfrei. Nun hoffen die Gäste, aus dem Spiel in Sigmaringen als Sieger alle drei Punkte mitzunehmen. Doch die Hohenzollern sind nach dem schwachen Abschneiden in der Vorsaison jetzt nicht wiederzuerkennen und sind vor allem sehr heimstark.

FV Bad Schussenried – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:0). - „In Auswärtsspielen tun wir uns leichter”, sagt SG-Trainer Joachim Oliveira im Hinblick darauf, dass der Aufsteiger auf fremden Plätzen mehr Punkte holte als zu Hause. Auch gegen die Kurstädter wurde seinerzeit das Heimspiel verloren. Die Verletztenliste scheint sich zu lichten und drei Spieler haben wieder mit dem Lauftraining begonnen. Der Einsatz von Christian Lutrelli und Sandro Oliveira ist jedoch mehr als fraglich, Dominic Stoll kann aber mit einem Kurzeinsatz rechnen. „Wir wollen die Vorrundenniederlage ausmerzen und unser nächstes Ziel sind 40 Punkte“, sagt Joachim Oliveira. Dafür sind noch zwei Siege notwendig, die man bis zum Ende der kommenden Woche einfahren möchte.

FV Altshausen – FV Schelklingen-Hausen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 2:2). - Nach der Niederlage vom Donnerstag gegen Uttenweiler (0:4) beträgt der Abstand des Tabellenvorletzten FV Schelklingen-Hausen zum Relegationsplatz immer noch fünf Punkte. Trainer Jens Kannemann beklagt nach wie vor eine lange Verletztenliste, dennoch geht man mit Zuversicht in die Partie am Sonntag in Altshausen. „Wir wollen das Beste aus der Situation machen”, sagt Kannemann. Seit Wochen müssen die Gäste auf wichtige Leistungsträger verzichten, die wohl auch am Sonntag fehlen werden.

Weitere Spiele, Samstag: FC Krauchenwies – FV Bad Saulgau (4:0). Sonntag: SF Hundersingen – FC Mengen (0:4), FV Neufra – Hohentengen (1:2), SV Ebenweiler – Laiz (1:0), SV Bad Buchau – Uttenweiler (1:8).