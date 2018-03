Bezirksliga Donau: Start in eine Mammut-Runde

Die Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Donau haben im Rest der Verbandsrunde außer den angesetzten Spielen der Terminliste einiges vor. Die Liste der Nachholspiele ist inzwischen auf 27 angewachsen, Staffelleiter Jürgen Amendinger hat mit der Neuansetzung viel Arbeit. Während Sigmaringen schon 17 Spiele absolvierte, haben Schelklingen-Hausen und Hundersingen erst 13 Mal gespielt. Durch den Sieg in Bad Buchau am vergangenen Wochenende hat Mengen schon 15 Punkte Vorsprung. Drei Verfolger rechnen sich eine Chance auf den Relegationsplatz aus. Darunter befindet sich auch Rottenacker. Altheim belegt vor dem Rückrundenstart Platz acht. Schelklingen-Hausen hat noch 17 Spiele vor sich und dürfte sich einen Platz im gesicherten Mittelfeld als Ziel setzen. Die SZ blickt auf die Situation bei den 16 Bezirksligisten.

TSG Rottenacker: Die Mannschaft von Trainer Timm Walter hat eine hervorragende Ausgangsposition. Relegationsplatz zwei ist im Blickpunkt und dies ist auch realistisch. Der Tabellenzweite FV Neufra hat mit einem Spiel mehr nur zwei Punkte Vorsprung. Rottenackers Trainer ist mit der Vorbereitung sehr zufrieden und lobt seine Spieler, die sehr engagiert trainieren. Das Winterturnier in Weingarten, an dem die TSG teilnahm, hatte ein hohes Niveau. Doch darüber hinaus war nur noch ein Vorbereitungsspiel gegen Öpfingen möglich. Zum Abschluss der Herbstrunde gelang der Mannschaft von Trainer Walter ein wichtiger Sieg in Neufra. Die TSG Rottenacker ist sehr heimstark und hat erst ein Heimspiel verloren. Christian Speiser befindet sich im Training und kann wieder spielen. Testspiele: SF Kirchen 2:0, FC Blaubeuren 3:4, SV Kressbronn 0:0, SV Weingarten 0:0.

SG Altheim: Trainer Joachim Oliveira hatte sich das hohe Ziel gesetzt, mit 25 Punkten in die Winterpause zu gehen. Einige Nachholspiele verhinderten diese Ausbeute, doch die 21 Punkte in 14 Spielen sind für einen Aufsteiger beachtlich. Deshalb spricht Joachim Oliveira seinen Spielern auch ein großes Kompliment aus. Bis auf den Ausrutscher am vergangenen Sonntag hat die SG Altheim in den Vorbereitungsspielen eine gute Figur abgegeben. Doch der Trainer hätte gern noch mehr Spiele gehabt, um sein System besser einzuspielen. Außer Zugang Kai Engelhardt (kam vom SSV Ehingen-Süd) kann der Aufsteiger wieder mit Nico Winkler rechnen. Das Ziel ist klar: „Wir müssen noch 19 Punkte holen.“ Testspiele: TSV Berghülen 1:1, TSG Ehingen 1:1, SF Kirchen 3:2, Türkgücü Ehingen 1:0.

FV Schelklingen-Hausen: Der letztjährige Aufsteiger kann mit der bisherigen Punktausbeute nicht zufrieden sein. Aus 13 Spielen hat das Team von Jens Kannemann erst 15 Punkte geholt. Zur Winterpause des Vorjahres lautete die Bilanz: 18 Spiele, 26 Punkte. Am Ende hatte der damalige Neuling gerade die 40 Punkte, die den Klassenerhalt sicherten. „Wir wissen nicht recht, wo wir zurzeit stehen, da wir nie richtig trainieren konnten”, sagt der FV-Trainer. Die Schelklinger konnten nie auf ihren Sportplatz und so will Kannemann abwarten, wie die ersten Spiele laufen. Da das erste Spiel gegen den Tabellenletzten Bad Saulgau ausgefallen ist, gilt es nun unbedingt gegen den FC Laiz zu punkten. Jens Kannemann hofft, dass Philipp Schleicher, Kevin Majonek und Boris Mack wieder einsatzbereit sind. Neu im Kader ist Jan Beran (TSV Blaubeuren). Steffen Rehm ist vom Urlaub zurück. Für das Saisonziel muss Schelklingen-Hausen noch 25 Punkte holen. Testspiele: TSV Seissen 3:3, FV Asch-Sonderbuch 7:1.

FC Mengen: 15 Siege und ein Unentschieden (gegen Altheim) in 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem auswärts ist die Mannschaft von Miroslav Topalusic stark (acht Spiele, acht Siege). Der Tabellenführer muss den Wechsel von Stammkeeper Heiko Stauß nach Sigmaringen verkraften, Dominik Merk (SV Ennetach) soll die Lücke schließen. Zurückgekehrt ist Maximilian Stumpp (in der Vorsaison 18 Treffer) nach seinem USA-Aufenthalt, neu ist Patrick Klotz (FC Ostrach). Testspiele:FV Biberach 5:1, Oberzell 3:4, Eschach 2:1.

FV Neufra: Der Ex-Landesligist hegt Ambitionen nach oben. Platz zwei und die damit verbundene Relegation sind das Ziel. Zwar erzielte die Offensive um Fabian Brehm vier Tore weniger, aber vor allem die Defensive ist nach wie vor stark (drittbeste Abwehr der Liga). Verzichten muss der FVN auf Ömer Ayer, der zum Ligakonkurrenten FV Altshausen wechselte. Das Trainerduo Hackbarth/Brutschin baut aber auf Thomas Weinberger, der vom FV Bad Saulgau kam. Testspiele: TSG Ehingen 0:3, Mietingen 3:1, Ostrach 1:2, Warthausen/Birkenhard 4:3.

SV Uttenweiler: Der Verein stellte in der Hinserie Weichen, Spielertrainer Michael Wiest wird seine Arbeit beim SVU in der kommenden Saison fortsetzen. Das Konzept, auf junge Spielertrainer zu setzen, trägt auch unter Wies Früchte: Bei zwei Punkten Rückstand auf Rang zwei wird der SVU alles daran setzen, um am Ende auf dem Relegationsplatz zu stehen. Testspiele: Ehingen-Süd 1:6, FV Altheim 1:2, Oggelsbeuren 2:0, Steinhausen-Rottum 6:1, SV Sulmetingen 3:2.

SF Hundersingen: Mehr als zufrieden ist der Aufsteiger mit der Ausbeute in der Vorrunde. Mit starker Heimbilanz (fünf Spiele, fünf Siege) und der neu formierten, sattelfesten Abwehr legten die Sportfreunde den Grundstock für das gute Abschneiden, der Verbleib in der Liga dürfte schon sicher sein. In der Winterpause gingen Christian Fischer (SV Herbertingen) und Maximilian Beller (FC Mengen II). Testspiele: Pfullendorf 1:6, Ostrach 2:1, Ertingen/Binzwangen 7:2.

SV Sigmaringen: Sigmaringen steht deutlich besser da als in der Vorsaison. Die Defensivprobleme hat Trainer Helmut Ulmer gelöst, zwölf Tore weniger als im Vorjahr fing sich die Mannschaft ein– trotz des Fehlens eines gelernten Torwarts in der Vorrunde. Mit Heiko Stauß, der vom FC Mengen kam, löst Sigmaringen auch sein Torhüterproblem. Testspiele: Aach/Linz 0:3, Betzenweiler 4:2.

FV Altshausen: Die Gelb-Schwarzen sind der Aufsteiger des Jahres: Acht Plätze besser als im Vorjahr steht Altshausen da. Die Abschlussschwäche scheint behoben zu sein. Nach 19 Treffern zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison sind es nun schon 35. Mit Wakka Bass (FV Bad Saulgau) gab es einen Abgang, Moritz Haag (Hoßkirch) und Ömer Ayar (FV Neufra) kamen. Testspiele: Mochenwangen 3:4, Eschach 2:5.

SV Hohentengen: In der Offensive der Elf des zum Saisonende scheidenden Trainers Franz-Peter Scherer hapert es, nur 22 Tore erzielte der SVH. Dafür hat sich die Defensivarbeit deutlich verbessert. Nur 26 Gegentore gab es – im Vorjahr hatte es vor der Winterpause 40-mal eingeschlagen. Veränderungen im Kader gab es nicht. Testspiele: Hettingen/Inneringen 2:2, Ostrach 2:4.

FV Bad Schussenried: Der Abwärtstrend des FVS hält an. Belegte die Mannschaft in der Vorsaison noch Rang sieben, rutschte sie nun auf Rang zehn ab. Die Gründe sind vielfältig: Neun Tore weniger geschossen, drei mehr erhalten, acht Punkte weniger. Allerdings erlebte die Mannschaft im Sommer auch einen Umbruch und die jungen Spieler müssen sich noch zurechtfinden. Der Kader blieb in der Winterpause unverändert. Testspiele: Kehlen 0:3, Reinstetten 1:1, Unterschwarzach 4:0 und 6:1, Ringschnait 1:1, Aulendorf 2:2.

FC Krauchenwies/Hausen: Nach dem dritten Platz zum Vergleichszeitpunkt im Vorjahr bäckt der FCK als Tabellenelfter diesmal kleinere Brötchen. 20 Punkte weniger hat die Mannschaft geholt. Trainer Georgios Fotiou baut in der Rückrunde auf den eingespielten Kader. Testspiele: Aach/Linz 2:3, Deggenhausertal 3:1, Betzenweiler 0:2, Nusplingen 2:4.

FC Laiz: Neun Punkte weniger als im vergangenen Jahr hat Laiz auf dem Konto. Vor allem in der Offensive hapert es, immer wieder berichtete Abteilungsleiter Heiko Zoll in der Hinrunde von vergebenen Chancen und andere Leichtfertigkeiten seiner Mannschaft. Nur 17 Treffer (im Vorjahr 29) erzielten die Grün-Weißen. Testspiele: FC IVE 99 3:3, Meßkirch 5:5, Göggingen 6:0.

SV Ebenweiler: Die schwache Offensive (20 Treffer) bescherte dem SVE nur elf Punkte. Mit Harald Wetzel (kam aus Ankenreute) steht für den im Herbst zurückgetretenen Bernd Fähnrich ein neuer Coach an der Linie. Es gab zwei Zugänge: Marco Lutz (Hoßkirch) und Lulzim Rahmani (Ankenreute) und drei Abgänge: Omar Conteh, Ansuma Jobeh (beide Oberzell) und Marc Fähnrich (Pfullendorf II). Testspielel: Hoßkirch 1:1, Ravensburg II 0:4, Aulendorf 2:1.

FV Bad Saulgau: Der FVS steht noch schlechter da als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahrs, neun Punkte bedeuten Rang 15. Die zweitschwächste Offensive der Liga erzielte nur 15 Treffer, ein Knipser fehlt. Allerdings kamen mit Patrick Onuoha (SC Pfullendorf), Niklas Häberle (SV Weingarten), Wakka Bass (FV Altshausen) und Hakan Akyildiz (SC Pfullendorf II) vier neue Kräfte mit Stärken in der Offensive. Lukas Maucher (Bad Wurzach), Dennis Neureuther (SG Rulfingen/Blochingen) und Joshua Winkhart (SV Braunenweiler) verließen den Verein. Testspiele: Ostrach 1:2, Fulgenstadt 3:2, Mochenwangen 0:3, Berg II 1:1.

SV Bad Buchau: Die Mannschaft von Florian Münch stoppte den Abwärtstrend nicht und belegt den letzten Platz. Es wird schwierig, den Gang in die Kreisliga A zu stoppen. Größtes Manko ist die Offensive, Bad Buchau gelangen in 16 Pflichtspielen nur 13 Treffer. Testspiel: Braunenweiler 5:1.