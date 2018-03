Bezirksliga Donau: SG Altheim geht mit Zuversicht ins Derby

In Altheim kommt es am Samstag, 24. März, zum Aufeinandertreffen der SG und der TSG Rottenacker. Beide Mannschaften sind in der Fußball-Bezirksliga nach der Winterpause noch ohne Sieg. Der FV Schelklingen-Hausen ist Gastgeber des SV Sigmaringen, gegen den er noch nie gewonnen hat.

SG Altheim – TSG Rottenacker (Samstag, 16 Uhr, Vorrunde: 0:5). - Die sonst auswärts sehr erfolgreiche SG Altheim hat am 17. September in Rottenacker ihre bisher höchste Niederlage hinnehmen müssen. „Wir haben damals sehr schlecht gespielt und zurecht verloren”, sagt SG-Trainer Joachim Oliveira. Dass der Aufsteiger aus dieser hohen Niederlage gelernt hat, zeigte sich im weiteren Verlauf der Vorrunde. Von den 21 Punkten bis zur Winterpause hat die SG Altheim 14 mit nach Hause gebracht. „Dass dieses 0:5 eine Einmalerscheinung war, wollen wir nun beweisen und diesen Ausrutscher wiedergutmachen”, so der SG-Trainer. Der Gastgeber werde eine gute Mannschaft auf den Platz bringen und versuchen, die schlechten Spiele der vergangenen Wochen vergessen zu machen. Christian Lutrelli und Sandro Oliveira sind wieder im Team. Angeschlagen sind jedoch Dominik Späth und Jens Stimpfle.

„Die SG Altheim hat eine hohe Qualität und mit Kai Engelhardt, Johannes Rech und Simon Hoffmann drei Spieler in ihren Reihen, die schon in der Landesliga spielten. Für mich ist unser Gegner ein gestandener Bezirksligist”, sagt TSG-Trainer Timm Walter. Der Gästetrainer hat eine hohe Meinung von Joachim Oliveira: „Die von ihm trainierten Mannschaften sind schwer auszurechnen.“ Die Gäste müssen weiter auf Daniel Betz verzichten, doch Mathias Burgmaier ist wieder im Team. Timm Walter könnte in Altheim mit einem Punkt leben.

FV Schelklingen-Hausen – SV Sigmaringen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:1). - Die Bilanz der beiden Aufsteiger von 2016 spricht zu Gunsten der Hohenzollern. Während die bisher beiden Spiele in Sigmaringen jeweils 1:1 endeten, verloren die Schelklinger in der vergangenen Saison zu Hause mit 2:4. „Es wäre sehr wichtig, dass uns der erste Heimsieg nach der Winterpause gelingt“, sagt FV-Trainer Jens Kannemann auch im Hinblick auf die vielen Nachholspiele in der Rückrunde. „Meine Spieler sind heiß und hoffen, dass es wieder losgeht”, so Jens Kannemann. Er weiß, dass der SV Sigmaringen eine starke Mannschaft zur Verfügung hat und zurecht auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Allerdings haben die Gäste auch schon vier Spiele mehr ausgetragen als der FV. Fehlen werden beim Gastgeber Alexander Viehl und Zugang Jan Beran.

Weitere Spiele: SV Hohentengen – SV Ebenweiler (1:1), FC Mengen – FV Bad Saulgau, FV Altshausen – FV Bad Schussenried (2:1), FV Neufra – SV Bad Buchau (1:1), SF Hundersingen – FC Krauchenwies-Hausen (1:1), SV Uttenweiler – FC Laiz (1:1).