Bezirksliga Donau: Rottenacker will zu Hause nachlegen

Nur sechs Spiele des vierten Spieltags der Fußball-Bezirksliga Donau werden an diesem Wochenende ausgetragen. Besonders interessant ist die Partie in Rottenacker, wo Trainer Ulrich Theuer mit Aufsteiger Hettingen/Inneringen antritt. Die SG Altheim spielt ebenfalls am Sonntag, 2. September, bei Tabellenführer Bad Schussenried. Die Partie der TSG Ehingen gegen Neufra wurde verlegt.

TSG Rottenacker – SG Hettingen/Inneringen (Sonntag, 15 Uhr). - Nach einem Jahr Zwischenaufenthalt in der Kreisliga A 2 sind die Rottenacker Gäste in die Bezirksliga zurückgekehrt. Sie haben sich in der Relegation gegen den SV Betzenweiler und den SV Ebenweiler durchgesetzt. Wesentlichen Anteil an dem Erfolg hatte sicher Trainer Ulrich Theuer, der zuvor einige Jahre die TSG Rottenacker trainiert hatte. Dass der Aufsteiger Hettingen/Inneringen mit dem nötigen Ehrgeiz am Sonntag in Rottenacker auftreten wird, ist ohne Zweifel. TSG-Trainer Timm Walter muss zwar auf den gesperrten Jannik Sachpazidis verzichten, doch Franzesco d’Allesio, Julian Teßmann und Philipp Walter sind wieder im Team. „Wir haben durch das 6:4 in Hundersingen viel Selbstvertrauen getankt und wollen nun zu Hause nachlegen“, sagt Timm Walter. Seine Mannschaft sei in der Lage, weiter zu punkten, werde aber den Gegner nicht unterschätzen.

FV Bad Schussenried – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr). - Die Kurstädter haben in der Sommerpause aufgerüstet und stehen nach bisher drei Siegen an der Tabellenspitze. Drei Spieler kamen vom Landesligisent FV Ravensburg II zum FVS, der bisher besonders durch das 5:0 in Laiz überraschte. Der Altheimer Gegner ist also mit der Mannschaft der Vorsaison kaum vergleichbar, als die SG in Schussenried mit 4:1 gewann. „Es gilt für uns, uns taktisch gut zu verhalten und wenig zuzulassen. Wir müssen im Abschluss stärker werden und nach vorne Nadelstiche setzen“, sagt SGA-Trainer Joachim Oliveira. Die Gäste können aus einem starken Kader schöpfen und hoffen, in der Kurstadt eine Sensation zu schaffen.

Weitere Spiele am Samstag: SGM Blönried/Ebersbach – SF Hundersingen, FC Krauchenwies/Hausen – SV Sigmaringen. Am Sonntag: SV Hohentengen – TSV Riedlingen, SV Uttenweiler – SV Bad Buchau. Das Spiel TSG Ehingen – FV Neufra wird am 8. Dezember nachgeholt.