Bezirksliga Donau: Magere Ausbeute für ein Trio zum Rundenende

Am letzten Spieltag der Verbandsrunde 2017/18 der Fußball-Bezirksliga haben alle drei Bezirksligisten aus der Region auswärts gespielt. Wie kaum anders zu erwarten, verlor Schelklingen-Hausen in Mengen deutlich. Rottenacker und Altheim spielten jeweils 1:1.

FC Mengen – FV Schelklingen- Hausen 8:1 (2:1). - Tore: Tore: 0:1 Julian Leicht (5.), 1:1 Patrick Klotz (8.), 2:1 Alexander Klotz (9.), 3:1 Tobias Nörz (54.), 4:1 Alexander Klotz (63.), 5:1 Jürgen Hinderhofer (75., FE), 6:1 Kevin Hartl (81.), 7:1 Lucas Mücke (81.), 8:1 Tobias Nörz (88.). - Nach der überraschenden Führung für die Gäste durch Julian Leicht übernahm Mengen die Kontrolle. Vor allem in Durchgang zwei überrollte der Gastgeber die überforderten Gäste. Zum Saisonabschluss bot der Landesliga-Aufsteiger ein Torspektakel und besiegelte den Abstieg des FV Schelklingen-Hausen. Alexander Klotz erzielte seine Saisontore 53 und 54 für den FCM.

SV Hohentengen – SG Altheim 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Georg Birkler (47.), 1:1 Dominic Stoll (67., FE). - Der Aufsteiger startete furios und schnürte den SV Hohentengen in dessen Hälfte ein. Nur die Chancenverwertung der Gäste war ausbaufähig. Bester Mann auf der Seite der Hausherren war in dieser Phase Torhüter Patrick Leichtle, der mit etlichen Paraden den SVH vor dem Rückstand bewahrte. Nach Wiederanpfiff markierte Georg Birkler mit der ersten Möglichkeit der Gastgeber die überraschende 1:0-Führung. Altheim blieb angesichts des Rückstands unbeeindruckt und spielte weiterhin stark. Mitte der zweiten Halbzeit gelang dann der SG Altheim der verdiente Ausgleich: Dominic Stoll traf per Strafstoß. In der zweiten Halbzeit stand der Gastgeber tief und machte die Räume eng. „Hohentengen verteidigte gut und bei uns fehlte die letzte Konsequenz“, sagte Gästetrainer Joachim Oliveira.

FV Bad Schussenried – TSG Rottenacker 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Jannik Sachpazidis (12.), 1:1 Markus Stocker(55.).- Beide Teams haben zum Abschluss nochmals eine gute Leistung gezeigt. Jannik Sachpazidis besorgte die frühe Führung für Rottenacker nach einem Alleingang, im zweiten Durchgang glich Markus Stocker mit einem Heber zum 1:1 aus. Vor dem Ausgleichstreffer hatte der Schiedsrichter einen Vorteil für einen Gästespieler abgepfiffen und in der 61. Minute traf Schussenried nur die Querlatte. Gäste-Pressewart Uwe Schneider sah letzten Endes ein gerechtes Unentschieden. In der Nachspielzeit verletzte sich TSG-Spieler Kevin Wehle.

FV Altshausen – FC Laiz 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Daniel Lauria (80.), 0:2 Maximilian Maier (84.).

SF Hundersingen – SV Uttenweiler 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Dennis Heiß (41.), 1:1 Johannes Jäggle (43.), 1:2 Andreas Ganser (89.).

FV Neufra – FV Bad Saulgau 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Felix Reuter (9.), 1:1 Fabian Brehm (45.).

SV Bad Buchau – SV Sigmaringen 5:4 (2:2). - Tore: 1:0 Janik Martin (1.), 1:1 Kevin Reuter (17.), 1:2 Daniel Deli (27.), 2:2 Fabian Baur (41.), 3:2 Jonathan Hummler (59.), 4:2 Luca-Raphael Barta (69.), 4:3 Patrick Fischer (78.), 5:3 Fabian Baur (79.), 5:4 Sven Szameitat (87., FE).

FC Krauchenwies/Hausen – SV Ebenweiler 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Timo Allgaier (15.), 1:1 Maximilian Gindele (60.).