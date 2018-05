Bezirksliga Donau: FV Schelklingen-Hausen holt einen Punkt

Nach der Heimniederlage in der zurückliegenden Woche hat Aufsteiger SG Altheim in der Fußball-Bezirksliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das achtbare 1:1 gegen den FV Neufra ist für den FV Schelklingen-Hausen zu wenig, um aus der Abstiegszone rauszukommen. Die TSG Rottenacker hatte beim 3:3 zu Hause gegen Ebenweiler Probleme.

FV Schelklingen-Hausen – FV Neufra 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Brehm (30., HE), 1:1 Luca Schleiblinger (60.). - Für den Schelklinger Trainer Jens Kannemann war der Handelfmeter zum 0:1 mehr als zweifelhaft: „Zuvor hätte der Schiedsrichter ein Foul gegen Neufra pfeifen müssen.“ Dies war die einzige Torchance der Gäste im ersten Durchgang. Dagegen hatten die Schelklinger viele gute Torchancen, allein es fehlte der Vollstrecker. Trotzdem sprach Kannemann ein Kompliment aus an seine Mannschaft aus für ihre gute kämpferische Leistung. „Jetzt müssen wir unbedingt am Donnerstag in Saulgau gewinnen“, so der FV-Trainer.

TSG Rottenacker – SV Ebenweiler 3:3 (0:2). - Tore: 0:1 Tobias Rimmele (8.), 0:2 Mathias Schluck (13.), 1:2 Francesco d’Alessio (74.), 1:3 Mathias Schluck (78.), 2:3 Christian Speiser (88.), 3:3 Philipp Brunner (94.). - „Aufgrund der ersten Halbzeit hatten wir zur Pause nicht mehr als ein 0:2 verdient“, sagte Pressewart Uwe Schneider. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 sah es für die TSG nicht gut aus. Doch die Gäste standen in der Endphase stark unter Druck und der TSG gelang wenigstens noch ein 3:3.

SG Altheim – FV Altshausen 2:1 (0:0). - Tore: 0:1 Marvin Igel (47.), 1:1 Johannes Rech (68.), 2:1 Dominik Späth (91.). - Die Gäste gingen laut Trainer Joachim Oliveira in der ersten Halbzeit viele Wege und hatten mehr vom Spiel. Nach der Pause steigerte Altheim das Tempo. Dominic Stoll und Sandro Oliveira wurden eingewechselt. Sandro bereitete dann auch das 1:1 vor und mit dem letzten Angriff gelang noch das 2:1.

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Pascal Volz (4.), 1:1 Jan Dehmel (40.), 1:2 Luca Maucher (49.), 1:3 Patrick Baur (54.). - Rote Karte: Manuel Maurer (70./SVU; Notbremse).

FC Laiz - FC Krauchenwies 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Carsten Wagner (10.), 2:0 David Weber (88.).

FV Bad Saulgau - SV Bad Buchau 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Bernhard Henning (20.), 1:1 Sebastian Buck (60.), 2:1 David Bachhofer (71.). .

SV Hohentengen - SF Hundersingen 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Timo Bischofsberger (25.), 1:1 Fabian Beckert (31.), 1:2 Julian Störkle (60./FE), 2:2 David Gebhart (75.).

FC Mengen – SV Sigmaringen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Tobias Nörz (17.), 1:1 Maximilian Felder (78.). - Besonderes Vorkommnis: Uwe Willbold (FCM) vergab FE (62.). - Der bereits feststehende Meister war von Beginn an das bessere Team und dominierte das Geschehen. Im Anschluss an die frühe Führung durch Tobias Nörz verpassten es die Hausherren aber den möglichen Sieg.

Nächste Spiele: Mittwoch, 19 Uhr: SF Hundersingen – FV Altshausen. Donnerstag, 19 Uhr: FV Bad Saulgau – FV Schelklingen-Hausen, FV Bad Schussenried – FC Mengen. Freitag, 18.30 Uhr: SV Bad Buchau – FC Krauchenwies/Hausen. Samstag, 16 Uhr: SV Ebenweiler – SF Hundersingen.