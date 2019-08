Bezirksliga Donau: Die Karten werden neu gemischt

In der Fußball-Bezirksliga Donau beginnt am Wochenende die neue Saison. Aus der Region Ehingen kommen wieder vier Vereine. Im Voraus wird viel spekuliert, doch die Entscheidungen werden auf dem grünen Rasen fallen. Die TSG Ehingen und die SG Altheim haben jeweils einen neuen Trainer. Die bisherige TSG Rottenacker nennt sich nach dem Zusammengehen mit den Fußballern des VfL Munderkingen inzwischen SGM SW Donau Rottenacker/Munderkingen I oder kurz Schwarz Weiß Donau I. Erfreulicherweise gibt es im Raum Ehingen wieder mehr Derbys, die jeweils ihren besonderen Reiz haben.

Knapp an der Meisterschaft und anschließend in der Entscheidungs- und Relegationsrunde zur Landesliga gescheitert ist in der Vorsaison die TSG Ehingen. Die SG Altheim hat sich 2018/19 auch in ihrem zweiten Bezirksliga-Jahr im Mittelfeld behauptet. Die TSG Rottenacker hat sich durch eine starke Rückrunde vor einem drohenden Abstieg gerettet. Die SG Öpfingen hat vor dem Aufstieg eine sehr starke Runde in der Kreisliga A gespielt und ist souverän Meister geworden. Die neue Saison kann beginnen und die SZ blickt kurz vor dem ersten Spieltag auf die vier Mannschaften aus dem Raum Ehingen.

SG Altheim: Nach vier Jahren mit Trainer Joachim Oliveira tritt nun der erfahrene Martin Blankenhorn in seine Fußstapfen. Er wirkte zuvor als Trainer bei fünf Vereinen und will es nun bei der Mannschaft auf dem Hochsträß versuchen. Die Mannschaft aus dem kleinen Ort hat sich in den beiden Verbandsrunden seit der Zugehörigkeit zur Bezirksliga hervorragend geschlagen. In der Vorbereitung ragt nur der deutliche Sieg im Bezirkspokal positiv heraus. Martin Blankenhorn freut sich über eine sehr gute Trainingsbeteiligung einer eingespielten Mannschaft. Als Zugänge nennt er Torhüter Marco Joos (bisher FV Schelklingen-Hausen) und Martin Pfänder vom SSV Ehingen-Süd II. Wichtig sei, gut in die Liga zu starten. Das erste Spiel der SGA in der vergangenen Saison endete gegen den SV Hohentengen 1:1. Vorjahres-Endplatzierung: 7.

TSG Ehingen: Trainer Joachim Oliveira lässt sich nicht von den Prognosen irritieren. 13 Bezirksligisten nannten die TSG Ehingen als Meisterschaftsfavoriten. Oliveira sieht das nicht so klar: „Neuer Trainer, neue Spieler – man muss Geduld haben.“ Es greife nicht gleich und der Beweis für eine Favoritenrolle müsse erst erbracht werden, sagt der neue TSG-Trainer, der zuletzt bei der SG Altheim war. Mit der Vorbereitung in den zurückliegenden Wochen ist Oliveira grundsätzlich zufrieden. Das betrifft auch die Trainingsbeteiligung. Bis zu 18 Spieler waren immer präsent, davon haben zwei Drittel alle Termine wahrgenommen. Der neue Trainer hat die Aufgabe, neun neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Die Zugänge seien sehr engagiert, jetzt müsse es nur noch richtig greifen. Im Vorjahr startete die TSG Ehingen mit einem 1:1 beim späteren Absteiger FC Laiz in die Runde. Vorjahres-Endplatzierung: 2.

Schwarz Weiß Donau I: Ein bewährter Trainer übernimmt eine neu formierte Mannschaft mit einem neuen Namen. Timm Walter (zuletzt TSG Rottenacker und davor VfL Munderkingen) hat ein erstes Ziel: „eine sorgenfreie Saison spielen“. Walter hofft, dass alles gut zusammenwächst. Zunächst hat er mit seiner Mannschaft den Wunsch, einen gesicherten Mittelplatz zu erreichen. Die Vorbereitung nennt Timm Walter durchwachsen. Herausragend waren die beiden Siege im WFV-Verbandspokal. Dann aber folgte die enttäuschende Niederlage des Titelverteidigers im Bezirkspokal gegen den FV Schelklingen-Hausen: „Darüber müssen wir noch sprechen“, sagt Walter. Ein guter Start in die Verbandsrunde sei nun besonders wichtig. Langenenslingen, Riedlingen und Altshausen sind die ersten Gegner von Schwarz Weiß Donau. In der Vorsaison ist die damalige TSG Rottenacker mit einem 0:1 gegen den Aufsteiger TSV Riedlingen gestartet. Vorjahres-Endplatzierung: 13.

SG Öpfingen: Dem Aufsteiger geht ein guter Ruf voraus. Exakt mit derselben Punktezahl wie im Jahr zuvor der TSV Riedlingen hat das Team von Trainer Felix Gralla die Saison in der Kreisliga A1 als Meister abgeschlossen. Dennoch ist der erfahrene Trainer vorsichtig mit seiner Prognose und nennt als erstes Ziel den Nichtabstieg. Seine Mannschaft müsse sich erst einmal daran gewöhnen, dass es in der Bezirksliga hin und wieder auch Niederlagen gebe. Die SG Öpfingen müsse sich in der höheren Spielklasse erst einmal zurecht finden, die Bezirksliga habe schließlich ein besseres Niveau. Der erste Härtetest beim 1:0 gegen Bad Buchau im Bezirkspokal eine Woche vor dem Punktspielstart kann Felix Gralla zuversichtlich stimmen. „Wir lassen uns überraschen und spielen unser Spiel", so der SG-Trainer. Vorjahres-Endplatzierung: Meister der Kreisliga A1.