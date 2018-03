Bezirksfischerei-Verein ehrt zahlreiche Mitglieder

Zur Hauptversammlung des Bezirksfischerei-Vereins Ehingen sind am Freitag 118 Mitglieder sowie sechs Gäste erschienen. Nach der Begrüßung übergab der Vorsitzende Peter Fischer das Wort an Oberbürgermeister Alexander Baumann, der erstmalig Gast einer Hauptversammlung des Vereins war. Baumann überreichte dem Ehrenvorsitzenden des Fischereivereins, Peter Groß, die vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschman verliehene Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Der Kassier Karl Weber berichtete, dass drei Gewässer erneut für zwölf Jahre gepachtet werden konnten, die Pachtkosten allerdings deutlich gestiegen seien. Weiterhin konnten im vergangenen Jahr zwei neue Boote erworben sowie eine weitere Schuldentilgung vorgenommen werden. Gute Einnahmen brachten der Verkauf der gerauchten Forellen vor Karfreitag und Weihnachten. Diese können seit Kurzem über die Homepage des Vereins www.bfv-ehingen.de vorbestellt werden.

Der Gewässerwart Rudi Sommer berichtete von einem hervorragendem Fangergebnis im vergangen Jahr sowie vom gebildeten Zanderteam, das im vergangen Jahr erstmalig Zanderbrutstätten in die Gewässer eingebracht hatte. Allerdings hatte der Gewässerwart auch mahnende Worte an die Mitglieder, dass Schonzeiten unbedingt einzuhalten seien.

Jugendleiter Tomislav Vlasic schilderte, dass 2017 37 Jugendliche der Jugendgruppe des Vereins angehörten.

Die von der Vorstandschaft vorgeschlagenen Änderungen der Vereinssatzung wurden mit einer Enthaltung von der Versammlung beschlossen. Peter Fischer ehrte wieder zahlreiche Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Jörg Größer, Max Fallet, Danuta Schapek, Josef Münst, Jochen Franke, Grazia Fischer, Peter Hirschle, Paul Leichtle, Markus Rieder, Julia Braig, Andrej Krikunov, Sven Kaiser, Manuel Steiner, Aleksander Braun, Vitalj Braun, Andreas Tschujkin, Jonathan Bauder, Peter Luckner. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Thomas Münchow, Rainer Hecht, Kurt Locher, Hans-Peter Götz, Florian Fischer, Edi Rommler. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Peter Sintowski, Alwin Günster, Robert Biesinger, Hans Haas, Berthold Lechner, Wolfgang Reinhardt. Für besondere Verdienste am Verein verlieh Peter Fischer die goldene Ehrennadel an Paul Frankenhauser und Manfred Kloker, die silberne Ehrennadel an Günter Lamparter und Hans-Peter Eck, sowie die bronzene Ehrennadel an die Mitglieder Daniel Oberdorfer, Tobias Krohn, Erwin Kley, Richard Kaufmann, Andreas Hirschbühler und Werner Griesinger.