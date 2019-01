Bezirk Donau: A-Junioren ermitteln erste Endrundenteilnehmer

Bei den Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der Jugend haben die A-Junioren ihre ersten Spiele ausgetragen und zudem die ersten Endrundenteilnehmer ermittelt. Um den Einzug in die Endrunde ging es auch bei den B-Junioren, bei denen die Zwischenrunde startete, und die C-Junioren, die ihre zweite Zwischenrunde am vergangenen Wochenende komplett ausgetragen haben.

A-Junioren: Die Teams in der ältesten Jugendklasse griffen in der Hallenmeisterschaftsrunde 2018/19 am zweiten Januar-Wochenende erstmals ins Geschehen ein. Drei Vorrundengruppen wurden in Herbertingen ausgetragen, um die ersten Teilnehmer für die Endrunde zu bestimmen. In den beiden Gruppen mit sechs Mannschaften belegten in Gruppe A die SGM Alb-Lauchert und die SGM Griesingen/Rißtissen sowie in Gruppe B die SGM Schelklingen und die TSG Ehingen II die ersten beiden Plätze und haben damit die Startberechtigung für das Finalturnier am 2. Februar. Spannend ging es vor allem in der Gruppe B zu, denn die SGM Schelklingen, die TSG Ehingen II, die SGM Niederhofen und die SG Öpfingen lagen eng beieinander und die Entscheidung über das Weiterkommen fiel erst in den letzten Spielen.

In der Gruppe C, die aus fünf Mannschaften bestand, ist nur die siegreiche SGM Altheim/Ertingen/Binzwangen bereits für die Endrunde qualifiziert; sie setzte sich knapp vor der SGM Dettingen/Ehingen-Süd/Rottenacker durch. Beide Mannschaften trennte in der Endabrechnung nur ein Punkt. Zwei weitere Vorrundengruppen werden am 20. Januar in Altshausen ausgespielt; die Gruppen D und E bestehen aus jeweils fünf Mannschaften und die beiden Gruppensieger erreichen die Endrunde. Ein achter Platz im Teilnehmerfeld des Finalturniers wäre dann noch zu besetzen.

B-Junioren: In dieser Altersklasse wurden in der Zwischenrunde in Herbertingen die ersten Mannschaften für die Endrunde am 2. Februar ermittelt. Die Gruppen A und B wurden ausgetragen, die jeweils Erst- und Zweitplatzierten kamen weiter. In der Gruppe A dominierte die TSG Ehingen mit vier Siegen in vier Spielen, ebenfalls das Finalturnier erreichte die SGM Unterstadion/Munderkingen I, die sich in der letzten Partie dieser Zwischenrundengruppe den zweiten Platz vor der punktgleichen SGM Sigmaringendorf sicherte. Die SGM Unterstadion benötigte zum Abschluss einen Sieg gegen die SGM Uttenweiler mit mindestens zwei Toren Differenz, um weiterzukommen – und dies gelang mit einem 4:0.

Sehr ausgeglichen war die Gruppe B, in der am Ende die SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker I und der FV Bad Saulgau die Nase vorn hatten. Doch den Gruppenersten SGM Ehingen-Süd und den Letzten TSG Ehingen II trennten nur drei Punkte und die TSG II hatte noch in ihrem letzten Spiel gegen Bad Schussenried die Chance aufs Weiterkommen, verlor aber 1:2. Auch die SGM Allmendingen, letztlich Gruppenvierte, hätte sich durch einen Sieg in der letzten Partie in die Endrunde schießen können, doch gegen die SGM Ehingen-Süd gab es ein 0:0 – ein Ergebnis, das wiederum der SGM Ehingen-Süd reichte. Weiter geht es in der Zwischenrunde der B-Junioren mit den Gruppen C und D am 20. Januar.

C-Junioren: Bei der C-Jugend stehen bereits alle Endrundenteilnehmer fest, am vergangenen Wochenende wurden alle vier Gruppen der zweiten Zwischenrunde in Herbertingen ausgespielt. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Gruppe sind qualifiziert für das Finalturnier am 20. Januar in Herbertingen. In der Gruppe A setzten sich die SGM Bussen und die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen I durch, in Gruppe B belegten die TSG Ehingen und der FV Bad Saulgau die ersten beiden Plätze. In der Gruppe C gewann die SGM Alb-Lauchert vor der SGM Riedlingen I, in der Gruppe D lagen die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach und der FV Bad Schussenried am Ende punktgleich vorn.