Bewegung macht beweglich

Bei der Jahresversammlung der Ortsgruppe Ehingen (Donau) des Schwäbischen Albvereins gab es zahlreiche Ehrungen, die vom Gauvorsitzenden Helmut Geiselhart vorgenommen wurden. Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielt Ulrich Holtz, der Vorsitzende der Ortsgruppe und gleichzeitig auch Stellvertreter des Gauvorsitzenden, die Goldene Ehrennadel. „Mein Vater hat mich im zarten Alter von 13 Jahren angemeldet“, so die Aussage des Geehrten.

Weitere treue Mitglieder wurden geehrt: für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft Hannelore und Ernst Stiehle, Inge Bechler für 40 Jahre sowie Anton Guggenmos für 25 Jahre Mitgliedschaft. Des Weiteren wurden Anita und Günther Heigl für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Mitgliederverwaltung, sowie für die Presseberichte und Internetauftritt mit der silbernen Ehrennadel für den Verein geehrt.

Beim Jahresüberblick, den Ulrich Holtz auf der Leinwand mit Fotos und Text präsentierte, wurden die Aktivitäten und der Kassenbericht des vergangenen Jahres dargestellt. Auch die Planungen für das laufende Jahr, zum Beispiel Wanderwoche in Kärnten, wurde erläutert. Wanderungen konnten aufgrund der Pandemie erst ab August wieder aufgenommen werden. Die Anzahl der Mitglieder hat sich sowohl in der Ortsgruppe, als auch im Hauptverein, so die Aussage des Gauvorsitzenden Helmut Geiselhardt, erheblich reduziert. Dies ist allerdings nicht nur eine Folge der pandemiebedingten Einschränkungen, sondern auch der Altersstruktur geschuldet. Um jüngere Mitglieder zu gewinnen, wurde im September ein Familiencup veranstaltet, der mit 49 Teilnehmern mit Begeisterung angenommen wurde. Die Hoffnung auf Neumitglieder erfüllte sich leider nicht. Die Finanzen der Ortsgruppe wurden von Karl Weber akribisch geführt, geprüft von Anton Messmer und Erwin Fischer. Die anwesenden Mitglieder entlasteten den Kassier einstimmig.

Das 52 km lange Wanderwegenetz unserer Region wird von den Wegewarten Gerhard Kreutle und Erich Geiselhardt mit erheblichem zeitlichen Aufwand beschildert. Dies ist vielen Wanderern und Joggern gar nicht bewusst, dass die Beschilderung von unseren Mitgliedern gemacht wird. Für die seit Jahren von der Ortsgruppe gepflegte Wacholderheide auf dem Stoffelberg war kürzlich bereits der erste Arbeitseinsatz und nächste Pflegeeinsätze sind schon für die kommenden Wochen geplant.