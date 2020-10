Bewährungsprobe für Allmendingen

Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A1 gegen die SGM Ertingen/Binzwangen hat Aufsteiger TSV Allmendingen am Sonntag, 18. Oktober, die Gelegenheit, seine Misserfolgsserie zu beenden. Tabellenführer SV Ringingen ist am Sonntag Gastgeber der Überraschungsmannschaft SV Dürmentingen. Bereits am Freitag wird in Obemarchtal gespielt.

SZ-Topspiel. TSV Allmendingen – SGM Ertingen/Binzwangen (Sonntag, 15 Uhr). - Der anfangs der Verbandsrunde sehr erfolgreiche TSV Allmendingen hat inzwischen nachgelassen. Zuletzt gab es für den Aufsteiger drei Niederlagen in Folge. Da der kommende Gast SGM Ertingen/Binzwangen am vergangenen Sonntag seine zweite Heimniederlage kassierte, haben beide Mannschaften Grund, am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Florian Stiehle sollte seine Schussstiefel wieder anziehen. Die Gäste haben sich vor der Punkterunde verstärkt und einen neuen Trainer. Sie haben nach wie vor das Ziel, um die ersten zwei Plätze mitzuspielen. Doch der Abstand zum ersten Tabellenplatz ist inzwischen auf sechs Punkte angewachsen.

FC Marchtal – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Freitag, 18.30). - Der erste Saisonsieg (2:1 in Rißtissen) hat beim Aufsteiger FC Marchtal sicher das Selbstvertrauen gestärkt. Doch die Gäste haben nach ihrer Heimniederlage gegen Kirchen am vergangenen Wochenende sicher vor, diesen Ausrutscher auszuwetzen. Wenigstens einen Punkt will die Mannschaft von Trainer Marco Eckert zu Hause behalten.

SG Ersingen – SGM Schwarz Weiß Donau II (Sonntag, 15 Uhr). - Während die Gastgeber zwei Spiele in Folge verloren haben, meldete die SGM Schwarz Weiß Donau zuletzt zwei Siege. Allerdings werden die Gastgeber mit großem Ehrgeiz in diese Partie gehen und haben einen Heimsieg im Visier.

SF Donaurieden – SG Griesingen (Sonntag, 15 Uhr). - Wer die Sportfreunde Donaurieden am vergangenen Sonntag beim 1:1 in Oberdischingen beobachtete, konnte kaum nachvollziehen, dass diese Mannschaft bisher so schlecht abgeschnitten hat. Falls Donaurieden diese Leistung am Sonntag wiederholt, muss sich der Tabellenzweite SG Griesingen vorsehen.

SF Bussen – SV Oberdischingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die SF Bussen sind derzeit in unmittelbarer Nähe zu den Abstiegsplätzen platziert. Dies wird die Mannschaft von Trainer Christoph Kappeler zu besonderer Leistung anspornen. Doch der SV Oberdischingen will seinen derzeitigen neunten Tabellenplatz nicht gefährden.

SF Kirchen – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 15 Uhr). - Tabellenfünfter gegen Tabellensiebten heißt die Partie am Sonntag auf dem Semmelbühl. Die Gastgeber haben bisher eine starke Runde gespielt und wollen daran am Sonntag anknüpfen. Bei den Gästen trifft Timo Rothenbacher wieder, zwei Treffer erzielte er zuletzt beim 3:1 gegen Kirchen.

SV Betzenweiler – TSV Rißtissen (Sonntag, 15 Uhr). - Der SV Betzenweiler wurde vor Beginn der Runde bedeutend höher eingeschätzt, als sich bisher zeigte. Platz zehn entspricht nicht den Erwartungen. Trotzdem sollte der Gastgeber den bisher erfolglosen TSV Rißtissen besiegen.

SV Ringingen – SV Dürmentingen (Sonntag, 15 Uhr). - Die Mannschaft von Trainer Joachim Oliveira hat in den vergangenen Wochen gegen die unmittelbaren Verfolger SG Griesingen und SGM Ertingen/Binzwangen Siege eingefahren. Am Sonntag ist der Tabellenvierte SV Dürmentingen in Ringingen zu Gast. Auch diesmal dürfte der souveräne Tabellenführer seine weiße Weste verteidigen.