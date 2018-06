Betzenweiler verteidigt Platz zwei – Öpfingen hat das Nachsehen

Spannung in der Fußball-Kreisliga A bis zum letzten Spieltag: Die SG Öpfingen hatte im Falle eines Sieges gegen Oggelsbeuren noch die Chance auf die Aufstiegsrelegation. Doch der bisherige Tabellenzweite Betzenweiler ließ sich seine Chance nicht mehr nehmen. Als mit 1:0 in Führung ging, lag zur gleichen Zeit der SV Betzenweiler gegen Kirchen schon mit 3:0 in Front und siegte am Ende klar. So nutzte den Öpfingern ihr Sieg nichts mehr.

SZ-Topspiel 1: SG Öpfingen – SV Oggelsbeuren 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Philipp Mall (37.), 2:0 Manuel Schaupp (66.), 2:1 Fabian Maurer (73.), 3:1 Tom Heimbach (82.). - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Andreas Wiget (SVO/72.). - Die SGÖ hatte spielerische Vorteile, doch die Gäste hielten dagegen. Der Gastgeber vergab schon in der ersten Halbzeit einige klare Chancen. Das 1:0 resultierte aus einem direkten Freistoß, den Philipp Mall gekonnt vollendete. Der Gästetorwart zeichnete sich in der Folge einige Male aus. Oggelsbeuren spielte auf Konter, doch fehlte dem Gästesturm die Durchschlagskraft. In der 52. Minute wurde SG-Torhüter Steffen Lehmann erstmals in diesem Spiel ernsthaft geprüft. Manuel Schaupp vollendete nach dreimaligem Versuch zum 2:0. Eine Minute nach der Gelb-Roten Karte für Gästespieler Andreas Wiget setzte Fabian Maurer einen Freistoß zum 2:1 ins Netz. Als Tom Heimbach in der 82. Minute das 3:1 gelang, war das Spiel gelaufen. - Res.: 11:0.

SZ-Topspiel 2: SV Betzenweiler – SF Kirchen 5:0 (3:0). - Tore 1:0 Fabian Argo (7.), 2:0 Marius Rudolph (13.), 3:0 Andrej Hasenkampf (15.), 4:0 Marius Rudolph (54.), 5:0 Rainer Neubrand (64., FE). - Der SV Betzenweiler hat seine Chance genutzt und auch den Sack zugemacht. Nach Aussage von Abteilungsleiter Gerhard Rief war der Gastgeber von Anfang an motiviert und hat schon nach einer Viertelstunde mit 3:0 geführt. „Dadurch war es gelaufen“, so Gerhard Rief. Kurioserweise fiel das 4:0 nach einem langen Abschlag von SV-Torhüter Kesenheimer. „Für uns ist das ein Riesenerfolg und er wird auch gebührend gefeiert“. Jetzt geht Betzenweiler am kommenden Samstag gegen den A2-Tabellenzweiten SG Hettingen/Inneringen ins Entscheidungsspiel zur Relegation in die Bezirksliga.