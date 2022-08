Bettenschiebehilfe verbessert die Arbeitsbedingungen

Seit Kurzem gibt es in der Inneren Medizin des Alb-Donau Klinikums Ehingen eine technische Unterstützung für die Pflegekräfte. Eine Bettenschiebehilfe unterstützt die Pflegenden beim Transport von Patienten vom Erdgeschoss des Bettenbaus in die Funktionsdiagnostik im Ärztehaus. Das berichtet das Klinikum in einem Schreiben.

Bisher mussten die Pflegekräfte die mit Patient rund 250 Kilogramm schweren Betten mit reiner Muskelkraft die Steigung im Verbindungsgang zwischen beiden Gebäuden hochschieben. In der Regel waren dazu immer zwei Pflegekräfte notwendig, die in dieser Zeit natürlich in der Patientenversorgung auf der Station fehlten. Da sehr viele Patienten am Tag liegend in die Funktionsdiagnostik gebracht und von dort wieder abgeholt werden müssen, kamen auf die einzelnen Pflegekräfte während einer Schicht so einige Fahrten zu.

Auf Initiative von Chefarzt Dr.Sinisa Markovic wurde die Anschaffung einer Bettenschiebehilfe geprüft. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Testphase wurde das Gerät inzwischen gekauft und geliefert. Die Schiebehilfe wird am Bett befestigt und kann dann über einen Joystick bequem gesteuert werden. Sie übernimmt die komplette Muskelarbeit, die Pflegekraft muss nur noch lenkend eingreifen.

„Für uns ist das im Alltag eine wirkliche Erleichterung. Zum einen dadurch, dass wir eine Hilfe beim Schieben der Betten haben aber auch dadurch, dass wir so während der Transportzeiten eine Pflegekraft mehr auf der Station haben und dadurch die Patienten leichter versorgen können. Deshalb sind wir dem Haus echt dankbar, dass das so schnell und unkompliziert umgesetzt wurde“, sagt Kristin Gaißmaier, Pflegekraft auf der kardiologisch-internistischen Station im Alb-Donau Klinikum Ehingen.