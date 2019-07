Betrunkener verursacht mehrere Unfälle

Gleich zweimal soll am Dienstag ein Betrunkener in Ehingen und in Schemmerhofen Unfälle verursacht haben. Gegen 2.45 Uhr sei ein 30-Jähriger in Ehingen auf einem Parkplatz in der Heisenbergstraße gegen eine Schranke gefahren.

Das hatte ein Zeuge der Polizei mitgeteilt. Die stellte fest, dass der BMW-Fahrer nach Alkohol roch und dass sein Auto möglicherweise Schäden eines weiteren Unfalles aufwies. Zuvor war in Schemmerhofen ein Unbekannter über einen Kreisverkehr nahe der Bundesstraße gefahren. Hierbei hatte er auch ein Verkehrszeichen umgefahren.

Anhand der festgestellten Spuren dürfte der Unfall von demselben BMW verursacht worden sein. Der Verdächtige musste eine Blutprobe abgeben. Nach Erkenntnissen der Polizei ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.