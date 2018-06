Betrunkener uriniert an Tankstelle und fährt Auto ohne Führerschein

Ein Aufmerksamer Zeuge hat am Wochenende einen auffälligen Verkehrsteilnehmer verfolgt. Ihm ist es zu verdanken, dass am Freitagabend ein betrunkener Autofahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Der Zeuge war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto zwischen Ehingen und Gamerschwang auf der B311 unterwegs. Dort fuhr ihm ein VW-Transporter dicht auf. Dem nicht genug betätigte der Fahrer des VW immer wieder die Lichthupe und setzte den Blinker. Der 70-jährige Zeuge reagierte völlig richtig und ließ den Drängler vorbeifahren. Bei der Hinterherfahrt fiel ihm nun auf, dass der Fahrer des VW in Schlangenlinien in Richtung Ulm fuhr.

Fahrt in Erbach unterbrochen

Seine Fahrt unterbrach der VW-Fahrer schließlich in Erbach. An einer dortigen Tankstelle urinierte er kurzerhand gegen das Gebäude und brachte dabei die Angestellte gegen sich auf. Der Zeuge hatte inzwischen über Notruf die Polizei informiert.

Nachdem der VW-Fahrer sein „Geschäft“ verrichtet hatte, stieg er kurzerhand wieder in seinen Transporter und setzte seine Fahrt fort. Bevor er einer Kontrolle unterzogen werden konnte, hatte der Mann mit seinem Transporter am Ortsausgang Erbach ein Verkehrsschild überfahren. Von der Kollision unbeeindruckt fuhr er weiter in Richtung Ulm.

Dort konnte er von einer Polizeistreife angehalten werden. Beim Öffnen der Fahrertüre des VW rollten den Beamten zunächst zwei Bierflaschen entgegen. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Nach dem Aussteigen hatte er Mühe, sich auf den Beinen zu halten.

Kein Alkoholtest vor Ort

Da er zu keinem Alkoholtest vor Ort bereit war, musste er sich in einem Ulmer Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Auch dabei hatten die eingesetzten Polizisten alle Hände voll zu tun. Der Mann musste mit vier Beamten fixiert werden, bis ihm von einem Arzt Blut genommen werden konnte.

Sein Führerschein war nicht zu beschlagnahmen, der 37jährige Beschuldigte hatte gar keinen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.