Betrunkener sucht Mitfahrgelegenheit – und ruft unverletzt einen Krankenwagen

Betrunken einen Krankenwagen angefordert hat am Samstag gegen 16 Uhr ein 52-Jähriger in Ehingen – und das, weil er eine Mitfahrgelegnheit suchte. Gegenüber der Polizei in der Rettungsleitstelle sagte er zunächst, er hab sich verletzt und brauche entsprechend Hilfe. Die Besatzung des gerufenen Krankenwagens konnte jedoch vor Ort keinen medizinischen Grund feststellen, den Mann mitzunehmen und verweigerte den Transport in die Klinik.

Mitfahrgelegenheit gesucht

Was der alkoholsierte Mann suchte, so die Beamten im Polizeibericht, sei lediglich eine Fahrgelegenheit gewesen. Aufgrund des Alkoholisierungsgrads konnte der Mann aber nicht alleingelassen werden. Die Streifenbeamten nahmen den Alkoholisierten in Gewahrsam und setzten ihn bei seiner Mutter ab. Der Mann wird in den nächsten Tagen die Rechnung für den Polizeieinsatz erhalten.